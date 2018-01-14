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TSK gece yarısı vurdu! Operasyon öncesi sıcak saatler

TSK gece yarısı vurdu! Operasyon öncesi sıcak saatler

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütü PYD/PKK mevzilerine yoğun topçu atışı yaptı.

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Eklenme Tarihi: 14-01-2018 08:09 - Güncelleme: 14-01-2018 08:09

Hatay'ın Suriye sınırında konuşlu topçu birlikleri, PYD/PKK'nın Afrin'deki birçok mevzisini vurdu.

TSK'nin topçu birlikleri, Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden Afrin'in Basufan, Cindere, Memelan, Meskenli ve Raco bölgelerine en az 40 atış yaptı.

ŞİDDETLİ PATLAMALAR MAHALLELERDEN DUYULDU: Bölgede öğle saatlerinden başlayarak aralıklarla devam eden şiddetli patlama sesleri, Suriye sınırındaki Türk mahallelerinden de duyuldu. 

Dün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Elazığ 6. Olağan İl Kongresi’nde Suriye'deki terör örgütüyle mücadeleye ilişkin mesajlar verdiği sırada TSK topçusu, örgütün Afrin'deki mevzilerini vurmuştu.

Dün akşam saatlerinde Türkiye'deki çeşitli birliklerinden kente gelen 5 tank yüklü tır konvoyu, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Konvoy burada güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere sevk edildi. Tankların birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • Ferit 14 Ocak 2018 12:00 Cahiller yorum yapmasin lutfen .abdenin kucagina oturanlar herz aman yanlistadir

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