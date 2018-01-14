TSK gece yarısı vurdu! Operasyon öncesi sıcak saatler

Hatay'ın Suriye sınırında konuşlu topçu birlikleri, PYD/PKK'nın Afrin'deki birçok mevzisini vurdu.

TSK'nin topçu birlikleri, Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden Afrin'in Basufan, Cindere, Memelan, Meskenli ve Raco bölgelerine en az 40 atış yaptı.

ŞİDDETLİ PATLAMALAR MAHALLELERDEN DUYULDU: Bölgede öğle saatlerinden başlayarak aralıklarla devam eden şiddetli patlama sesleri, Suriye sınırındaki Türk mahallelerinden de duyuldu.

Dün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti Elazığ 6. Olağan İl Kongresi’nde Suriye'deki terör örgütüyle mücadeleye ilişkin mesajlar verdiği sırada TSK topçusu, örgütün Afrin'deki mevzilerini vurmuştu.

Dün akşam saatlerinde Türkiye'deki çeşitli birliklerinden kente gelen 5 tank yüklü tır konvoyu, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Konvoy burada güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere sevk edildi. Tankların birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.