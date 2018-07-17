TSK duyurdu! 3 şehidin intikamı alındı

Kuzey Irak’a düzenlenen hava harekatında, 3 askerin şehit edilmesi olayına karışan teröristlerin de aralarında olduğu 8 hain etkisiz hale getirildi.

Konuyla ilgili Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine icra edilen hava harekatı neticesinde, 31 Mayıs 2018’te üç silah arkadaşımızın şehit edilmesi olayına karıştığı tespit edilen 4 teröristin de aralarında bulunduğu, toplam 8 terörist etkisiz hale getirilmiştir” denildi.