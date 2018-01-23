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TSK balistik füzeyi test ediyor: Bölge uçuşa kapatıldı!

TSK balistik füzeyi test ediyor: Bölge uçuşa kapatıldı!

Türkiye’nin milli hava sistemlerini oluşturan 'Hisar Hava Savunma Sistemleri Projesi' çerçevesinde deneme atışları başladı. Bu çerçevede 'uçuşa yasaklı bölge' uygulamasına geçildi.

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Eklenme Tarihi: 23-01-2018 20:09 - Güncelleme: 23-01-2018 20:09

Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinde yayınlanan duyuru ile 'Hisar-O Orta irtifa Hava Savunma Sistemi'nin test atışlarının 22 Ocak-4 Şubat tarihlerinde gerçekleştirileceği bildirildi. Testlerde atış irtifası 14 bin feet olarak belirtildi.

'Hisar-A ve Hisar-O Projeleri'nde ASELSAN ve ROKETSAN başı çekiyor. ASELSAN sistem ve alt sistem gereksinimlerinin belirlenmesi, kullanılacak haberleşme, radar, elektro-optik, atış kontrol, komuta kontrol, terminal güdüm için arayıcı başlık çözümleri sağlıyor. ROKETSAN ise füze geliştirme faaliyetlerini üstlendi.

'Hisar-O'nun, ilk uçuşlu testi 23 Temmuz 2014 tarihinde, Aksar​ay’da başarıyla gerçekleştirilmişti.

YÜZÜN ÜZERİNDE YERLİ ÇÖZÜM ORTAĞI

'Hisar-A ve Hisar-O Projeleri' kapsamında sistem ve alt sistem gereksinimlerinin belirlenmesi, kullanılacak haberleşme, radar, elektro-optik, atış kontrol, komuta kontrol, terminal güdüm için arayıcı başlık çözümleri ASELSAN sorumluluğunda, füze geliştirme faaliyetleri ise ROKETSAN sorumluluğunda yürütülüyor. TÜBİTAK SAGE, METEKSAN, FNSS, Koluman, Savronik, YALTES, SDT olmak üzere yüzün üzerinde yerli çözüm ortağı ile birlikte devam eden 'HİSAR Projesi'nde geçtiğimiz yıl ilk defa dikey atış yapılmıştı.

'Hisar-O'nun, ilk uçuşlu testi olan 'Balistik Test Füzesi' atışı, 23 Temmuz 2014 tarihinde, Aksar​ay’da başarıyla gerçekleştirilmiş ve füze, fırlatma aracından başarılı bir şekilde ayrılmış, hesaplanan yörüngesinde kararlı bir şekilde uçarak testi tamamlamıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 23 Ocak 2018 23:21 MasaAllah ne guzel! Allah devamini nasip etsin!

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