TSK açıkladı! PKK'ya ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta saldırı hazırlığında olan 12 silahlı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta saldırı hazırlandığındaki 12 silahlı bölücü terör örgütü mensubunun, 20 Mart'ta düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

AFRİN'DE 9 KÖYDE 18 TERÖRİST TSK'YA TESLİM EDİLDİ

Öte yandan TSK'dan yapılan açıklamada ''Afrin'de 9 köyde 18 terörist, muhtarlar ve halk tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi." ifadelerine yer verildi.