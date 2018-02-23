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TSK 3 köyü daha PKK'dan temizledi

TSK 3 köyü daha PKK'dan temizledi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'in Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan köylerini teröristlerden arındırdı.

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Eklenme Tarihi: 22-02-2018 20:12 - Güncelleme: 23-02-2018 00:12

Afrin'de son dakika... Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nın 34. gününe girildi. Mehmetçik ve ÖSO güçleri, Afrin yakınlarındaki 3 köyü daha YPG/PKK’lı teröristlerden temizledi. Bugün toplam 8 köy terörden arındırılmış oldu.

TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Şeyh Hadid beldesine bağlı Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan köylerini YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı. 

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında terör örgütü PYD'nin Türkiye sınırıyla ilişkisi sonlandırılmak üzere. Kilis sınırının tamamı PYD'den alınırken Hatay ve Gaziantep tarafında 10 kilometrelik bir sınır hattı halen PYD'nin denetiminde. Bu iki bölge de kontrol sağlandığında, Afrin'de PYD'nin Türkiye sınırıyla bağlantısı kesilmiş olacak.

Gün içinde Cinderes beldesinin Tell Dilur köyü, Bülbül beldesinin Mikdad ve Ali Racu köyleri ile Racu beldesine bağlı Sarı Uşağı ve Rahmanlı köyleri de teröristlerden ele geçirilmişti.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 71'i köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 99 noktayı örgütten kurtardı.

KURTARILAN NOKTALAR

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle: 

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz, Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Racu köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı, Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı, Karri, Şerbanlı, Şedya, Harab Summak, Hantalli, Karababa, Sarı Uşağı ve Rahmanlı köyleri, 687 .Tepe, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü Hac Bilal köyü,Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan köyleri; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, Mervane, Heygece, Tell Dilur köyleri ve onlara hakim 3 tepe ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek, Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi." 

Afrin'e gitmek için hepsi gönüllü olunca kura çekildi!Afrin'e gitmek için hepsi gönüllü olunca kura çekildi!Afrin'e gitmek için hepsi gönüllü olunca kura çekildi!Afrin'e gitmek için hepsi gönüllü olunca kura çekildi!HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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  • WANTED 23 Şubat 2018 01:43 BİZİDE GÖTÜRÜN ELERİMİZLE GIRTLAKLARINI SÖKELİM İT LERİN

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