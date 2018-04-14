Trump'tan yeni açıklama! Görev tamam

Donald Trump twitter'da yeni bir açıklamada bulundu. Trump, 'görev tamamlandı' diyerek Fransa ve İngiltere'ye teşekkür etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'de İngiltere ve Fransa'nın da desteğiyle gerçekleştirilen operasyonun ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımla, "Dün gece Suriye'de mükemmel bir operasyon gerçekleştirildi. Fransa ve Birleşik Krallık'a ordularının gücü ve bilgeliği için teşekkür ederim. Daha iyi bir sonuç olamazdı. Görev tamamlandı." açıklamasında bulundu.

"Büyük askeri gücümüzle gurur duyuyoruz, ki bu, tam olarak milyarlarca dolar harcadıktan sonra ülkemizin sahip olduğu en güzel şey. Hiçbir şey olmayacak ya da hiç kimseye bir şey olmayacak... Yakın olsa bile!"

ABD'DEN YENİ SURİYE AÇIKLAMASI

Pentagon: "Suriye'de tüm hedefler başarıyla vuruldu. Bombardıman rejime kesin ve net bir mesajdı. Amaç, rejimi kimyasal saldırıdan caydırmak. Suriye'nin kimyasal silah programı gerileyecek" açıklamasında bulundu.