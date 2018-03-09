Trump'tan çok tartışılacak ek vergi kararı

ABD Başkanı Donald Trump, ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergileri hakkındaki nihai kararını açıklayacak. AFP'nin Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Kanada ve Meksika dışındaki ülkelere yüzde 25 çeliğe, yüzde 10 da alüminyuma olmak üzere gümrük vergisi uygulaması yapılacak.
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