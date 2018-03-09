  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Trump'tan çok tartışılacak ek vergi kararı

Trump'tan çok tartışılacak ek vergi kararı

ABD Başkanı Donald Trump, ithal çelik ve alüminyuma yönelik ek vergi kararı aldı. Buna göre Kanada ve Meksika dışında, çelik ticaretinde yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacak.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 09-03-2018 00:02 - Güncelleme: 09-03-2018 00:02

ABD Başkanı Donald Trump, ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergileri hakkındaki nihai kararını açıklayacak. AFP'nin Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Kanada ve Meksika dışındaki ülkelere yüzde 25 çeliğe, yüzde 10 da alüminyuma olmak üzere gümrük vergisi uygulaması yapılacak.

Ayrıntılar geliyor...

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Trump'tan çok tartışılacak ek vergi kararı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 09 Mart 2018 01:40 Cok tanidik hareketler , Trump'ınızı gule güle kullanin

    CEVAP YAZ 1 1
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Donald Trump
DONALD TRUMP KİMDİR?

ABD'nin 45. başkanı Donald Trump oldu. Peki kimdir Donald Trump, kaç kez evlendi son eşi Melania Trump ile ne zaman evlendi? Donald Trump'ın başkanlık seçimi ve hikayesi. Donald John Trump (d. 14 Haziran 1946; Queens, New York); ABD'l

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro