Trump’ın gelini hastaneye kaldırıldı! Gizemli mektubu açınca...

ABD Başkanı Donald Trump'ın en büyük oğlu Donald Trump Jr.'ın eşinin içinde beyaz toz bulunan bir mektubu açtıktan sonra hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
ABD basınında yer alan haberlere göre, Vanessa Trump'ın beyaz toz içeren mektubu açtıktan sonra 'önlem amaçlı' hastaneye kaldırıldı.
Vanessa Trump ile beraber iki kişinin daha hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Mektubun içindeki tozun ise ne olduğuna dair henüz bir açıklama yapılmazken, polisin olaya ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi.
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