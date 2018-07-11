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Trump'a şok! Karşılamaya gitmediler

Trump'a şok! Karşılamaya gitmediler

BELÇİKA Kralı, Başbakanı ve Dışişleri Bakanı da dahil Belçika yönetiminin NATO Zirvesi için Brüksel'e giden ABD Başkanı Donald Trump'ı Belçika'nın Fransa ile oynadığı Dünya Kupası maçı nedeniyle karşılamadığı belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 11-07-2018 15:19 - Güncelleme: 11-07-2018 15:19

Belçika yönetimi, NATO Zirvesi için Brüksel'e giden ABD Başkanı Donald Trump'ı Belçika'nın Fransa ile oynadığı Dünya Kupası maçı nedeniyle karşılamadığı bildirildi.

La Libre'nin haberine göre, Trump'ı Dışişleri Bakanlığı Protokol Müdürü François Gusten, ABD'nin yeni Belçika Büyükelçisi Ronald Gidwitz, ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchinson karşıladı. 

Le Soir, Başbakan Charles Michel'in Fransa ile oynanan yarı final maçını izlemek için Belçikalı futbolcu Eden Hazard'ın yaşadığı Braine-le-Comte'ye gittiğini, Kral Philippe ve Dışişleri Bakanı Didier Reynders'in maçı St. Petersburg'da tribünden takip ettiğini yazdı.

Başbakan Michel daha önce yaptığı açıklamada Trump'ın gönderdiği ve savunma harcamalarını artırma çağrısı yapılan mektuptan çok etkilenmediğini söylemişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • ss.sebo 11 Temmuz 2018 15:36 protokol müdürüne yazık olmuş adam maçı kaçırmış, üzüldüm.

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