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Trump yüzünden linç edildi: 'Umarım ölürsün!'

Trump yüzünden linç edildi: 'Umarım ölürsün!'

"Kış olimpiyatlarında altın madalya kazanırsam Beyaz Saray'a gitmeyeceğim" diyen ABD'li kayakçı Lindsey Vonn, sosyal medyada linç edildi.

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Eklenme Tarihi: 20-02-2018 20:31 - Güncelleme: 21-02-2018 01:11

Sözleri ve uygulamalarıyla ülkesi ABD'yi ikiye bölen Başkan Donald Trump sporcuları da olumsuz etkiledi. Dünyanın en önemli sportif figürlerinden biri olan ünlü kayakçı Lindsey Vonn, devam eden PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda alp disiplini Super-G'de kürsünün çok uzağında kalınca, Trump taraftarlarınca adeta linç edildi.

Oyunlar öncesi “Altın madalya kazanırsam Beyaz Saray'a gitmeyeceğim. Ben Trump'ı değil, Amerikan halkını temsil ediyorum” diyen 33 aşındaki Vonn için “Umarım ölürsün”, “Sakat kal” gibi mesajlar da atıldı.

Efsane kayakçı bu yorumlara “Tacizcilerin, trollerin işi bu. Önlerindeki bilgisayarlar ve ellerindeki telefonlarla sizi yenmek istiyorlar ama ben yenilmedim. Ben yine Lindsey Vonn'um” karşılığını verdi.

Olimpiyat ve dünya şampiyonalarında 3'ü altın 9 madalya kazanan Vonn'un, Dünya Kupası'ndaki kürsü sayısı 135...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Beddua 20 Şubat 2018 23:25 Inşallah bizim saraya gelirsin

    CEVAP YAZ 2 0
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