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Trump Türkiye'ye verdiği sözü tutmadı! Gece yarısı 50 TIR gönderdi

Trump Türkiye'ye verdiği sözü tutmadı! Gece yarısı 50 TIR gönderdi

Suriye’de terör örgütleri ile ittifakını sürdüren ABD, önceki gece Irak üzerinden Suriye’ye geçen silah ve zırhlı araç yüklü 50 TIR’ı terör örgütü PYD’ye ulaştırdı.

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Eklenme Tarihi: 30-12-2017 09:38 - Güncelleme: 30-12-2017 09:38

Paletli zırhlı araçlar ve iş makinalarının da bulunduğu sevkıyatın görüntülenmemesi için gece karanlığı tercih edildi. Bu rağmen 50 TIR’dan oluşan konvoyun görüntüleri sosyal medyaya yansıdı.

Kasım ayı sonunda gerçekleşen telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “bundan sonra PYD’ye silah yok” sözü veren ABD Başkanı Trump, bu görüşmenin üzerinden iki hafta geçmeden, Pentagon’un PYD’ye gönderilmek üzere oluşturduğu 393 milyon dolarlık silah desteğine ilişkin kararı onaylamıştı. ABD’nin 2018 yılı savunma bütçesinde de, terör örgütü PYD ve SDG isimleri yerine “Suriye’de incelemeden geçmiş muhalefet” ifadesi kullanılmıştı.

100 BİN KİŞİLİK ORDU İSTEDİLER 

ABD’nin desteği, bölücü örgütün küstahlığını da artırdı. PYD’nin sözde yöneticilerinden Siyabend Velad, Pentagon’dan kendilerine “Türkiye sınır boyunda 100 bin kişilik ordu kurun, tüm gücümüzle yanınızdayız” mesajı verildiğini iddia etti. 

37 BİN ÖLÜ

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, 2017’de Suriye’deki savaşta yaklaşık 39 bin kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Gözlemevi ölenlerin dörtte birinden fazlasını sivillerin oluşturduğunu, iki bin yüzden fazla çocuğun da öldürüldüğüne dikkat çekti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 30 Aralık 2017 10:33 Müslüman yalan atarmı atmaz ama bu haberi yapan atmış akp ve yalan yan yada duruyor

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