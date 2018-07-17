Trump ile Putin anlaştı! Türkiye'yi kızdıracak formül

Donald Trump ile Vladimir Putin'in dün Helsinki'de 2 saatlik zirvesinden Türkiye'yi kızdıracak bir karar çıktı. Habertürk Washington Temsilcisi Serdar Turgut'un yazısına göre Putin ile Trump, Suriye'nin kuzeyinde Irak'ta olduğu gibi Kürtler için bir özerk yönetim kurma konusunda anlaştıkları iddia edildi.

RUSYA'NIN SURİYE KÜRTLERİ İÇİN 'KUZEY IRAK MODELİ'... Washington kaynaklarına göre, Trump zirvede Kuzey Suriye konusunu, güvenlikli alanlar oluşturulması önerisiyle bağdaştırıp açtı. "Bu konuları konuşurken iki lider kaçınılmaz olarak Suriye Kürtleri konusuna da geldi" diyen Serdar Turgut, Putin’in Ortadoğu uzmanı danışmanı Vitaly Naumkin’in hazırladığı "Kuzey Irak Modeli"ni Trump'ın önüne koydu.

YPG'YE 'SİZ ESED YÖNETİMİ VE RUSYA İLE KOORDİNELİ ÇALIŞIN' DENİLECEK... "Suriye’de İran’ın etkisinin azaltılması yolunda Rusya’nın aktif yardımını alabilirse Trump bu modele de daha sıcak bakıyor şu anda" diyen Serdar Turgut, planı şöyle özetledi: "ABD, 2 bin 200 askerini çektikten sonra YPG/PYD’ye, 'Siz Esad Yönetimi ve Rusya ile koordineli çalışın' denilecek... Washington’da bunun anlamı, Irak’ta olduğu gibi Suriye'nin kuzeyinde de idari ve kültürel özerkliği bulunan ancak Suriye ulus devleti içinde kalan bir Kürt oluşumu olarak yorumlanıyor."

TÜRKİYE NE DER?.. ABD'li yetkililere "Buna Türkiye’nin tepkisi göz önüne alınıyor mu?" sorusunu yönetttiğini anlatan Serdar Turgut şu ifadeleri kullandı: "Daima şu aynı cevabı alıyorum: "Türkiye ilk başlarda Kuzey Irak’taki otonom Kürt oluşumuna da karşıydı. Sert açıklamalar yapıyordu ama sonra birlikte çalışmaya başlayınca hem ekonomik çıkarları oldu hem de o oluşumu tamamen kontrolleri altına aldılar. Bunun Suriye’de de olmaması için bir neden yok."