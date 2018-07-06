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Trump: Hayatım boyunca hazırlık yaptım

Trump: Hayatım boyunca hazırlık yaptım

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le 16 Temmuz'da yapacağı görüşme hakkında yöneltilen eleştiriler karşısında bu görüşmeye tüm hayatı boyunca hazırlandığını söyledi. Montana'da konuşan Trump, Putin'le iyi bir görüşme gerçekleştirmeyi beklediğini bunun sonunca iyi bir ilişki kurulabileceğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 06-07-2018 14:10 - Güncelleme: 06-07-2018 14:10

Montana'da konuşan Trump, 16 Temmuz'da Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Putin'le yapacağı görüşme hakkında açıklamalarda bulundu.

Rus liderle yapacağı buluşmaya ilişkin eleştiriler karşısında Putin'le iyi bir görüşme gerçekleştirmeyi beklediğini söyleyen Trump, bunun sonucunda iyi bir ilişki kurulabileceğini belirtti.

'PUTİN İYİ BİR İNSAN'
Trump, "Rusya da dahil tüm ülkelerle iyi ilişkilere sahip olmak güzel bir şey ve Putin iyi bir insan" diye ekledi.

Trump, kendisinin diplomatik acemiliği nedeniyle görüşmenin ulusal çıkarlara zarar vereceği algısına da tepki gösterdi.

'GÜZEL BİR İLİŞKİ KURABİLİRİZ'
ABD Başkanı, "Putin, iyi derecede hazırlanmış durumda. Ben hazır olacak mıyım? Tamamen hazırım. Bu şey için hayatım boyunca hazırlık yaptım. Bana güvenin, sadece güzel şeyler yapacağız ve belki güzel bir ilişki de kurarım" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Moskova Büyükelçisi Jon Huntsman, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşmenin gerilimi azaltmasını ve yapıcı işbirliğinin önünü açmasını umduğunu söylemişti.

Huntsman, "Trump ve Putin, Helsinki'de Rusya-ABD ilişkilerini ve bir dizi ulusal güvenlik konusunu istişare etmek için bir araya gelecek. Trump, bu görüşmeye ABD'nin ulusal güvenlik çıkarları açısından önem veriyor ve Rusya'nın ikili ilişkilerde ilerleme sağlanmasını isteyip istemediğini belirlemeyi amaçlıyor" demişti.

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