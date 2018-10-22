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Trump gözünü kararttı: 'Orduyu alarma geçirdim'

Trump gözünü kararttı: 'Orduyu alarma geçirdim'

Amerika ve Meksika sınırı arasında sıkışıp kalan göçmenlerle ilgili ABD Başkanı Donald Trump'tan kritik bir hamle geldi. Trump, ABD Sınır Devriyesi ve ABD ordusunu alarma geçirdiğini duyurdu. Sosyal medyadan yaptığı açıklamada ABD Başkanı, "Orduyu alarma geçirdim, bu ulusal acil durum" dedi.

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Eklenme Tarihi: 22-10-2018 20:56 - Güncelleme: 22-10-2018 20:56

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşma ümidiyle yola çıkan binlerce göçmenin oluşturduğu konvoy, Meksika'nın Guatemala sınırına dayanmıştı. Suchiate Nehri üzerinde Meksika ile Guatemala'yı birbirine bağlayan köprüde ve sınır kapısında toplanan, geceyi burada uyuyarak geçiren 3 binden fazla göçmenin ülkeye girişine izin verilmemişti. ABD Başkanı Donald Trump'tan ise durumla ilgili açıklama geldi.

ABD Başkanı Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, sınırdaki binlerce göçmen ile ilgili, "Sınır devriyesini ve orduyu alarma geçirdim, bu ulusal acil durum. Yasalar değişmeli" dedi.

2 bin kişi ile başlamıştı Trump orduyu alarma geçirdi

Trump'ın açıklamalarının tamamı;

"Çok üzücü ama, görünüşe bakılırsa Meksika polisi ve ordusu güney sınırımızdaki konvoyu durduramıyor. Suçlular ve kimliği belirsiz Orta Doğu’lular iç içe geçmiş durumda. ABD Sınır Devriyesi’ni ve orduyu alarma geçirdim. Bu ulusal güvenliği ilgilendiren bir konu. Kanunlar değişmeli. Ne zaman bir göçmen akını görürseniz, göçmenlik yasasının değişmesi için Demokratların bize oy vermediğini aklınıza getirin. Guatemala, Honduras ve El Salvador kendi işlerini yapıp insanların ülkesini terk etmesine engel olamıyor. Bunun önüne geçeceğiz."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 22 Ekim 2018 21:38 Yaaa Dünya medyası: Trump güney Amerikaya yardımı keserim dedi diyor!... Bizim belli kesim "Orduyu alarma geçirdi '' diyor!

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