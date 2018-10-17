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Trump 3 ülkeyi daha tehdit etti: Yardımları keserim

Trump 3 ülkeyi daha tehdit etti: Yardımları keserim

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Honduras, Guatemala ve El Salvador ülkelerine yapılan yardımları kesme tehdidinde bulundu.

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Eklenme Tarihi: 17-10-2018 14:32 - Güncelleme: 17-10-2018 14:32

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden 2 açıklama yaptı. Trump ilk paylaşımında, "ABD'ye yasa dışı yollardan giren herkes, ülkelerine geri gönderilmeden önce tutuklanıp gözaltına alınacak" açıklamasında bulundu.

"TÜM YARDIMLARI DURDURURUZ"
2. paylaşımında ise Trump, "Bugün, Honduras, Guatemala ve El Salvador ülkelerinin, vatandaşlarına veya başkalarına, ülkemize yasa dışı yollardan girmelerine müsaade ettiği bilgisini aldık. Sınırlarımıza ve ABD'ye yolculuk etmelerine izin verirse, kendilerine yapılan tüm ödemeleri durduracağımızı bildirdik" dedi.

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Kaynak : İHA

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