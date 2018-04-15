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Trende tecavüz skandalı: Tüm yolcular gözaltına alındı!

Trende tecavüz skandalı: Tüm yolcular gözaltına alındı!

Almanya'da Münih deplasman maçından dönen Borussia Mönchengladbach taraftarının yer aldığı trende bir kadına tecavüz edildi. Olayın ardından trendeki tüm yolcular gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 15-04-2018 21:02 - Güncelleme: 15-04-2018 21:02

Almanya'da Münih deplasman maçından dönen Borussia Mönchengladbach taraftarının yer aldığı İsviçre Demiryolları'na ait trende Bonn şehrinde yaşayan 19 yaşındaki kadına Baden-Württemberg istikametinde tecavüz edildiği ifade edildi.

Genç kızın polisi aramasının ardından tren Flörsheim am Main'da durduruldu. Federal polis ekipleri, tren Mönchengladbach'a gelinceye kadar trende arama yaptı.

Tren Mönchengladbach'a geldiğinde tüm yolcuların kimlikleri alınarak, olayın yaşandığı trenin içerisindeki tuvalette Federal polis tarafından adli tıp araştırması yapıldı. Daha sonra tren incelenmek üzere depoya çekildi.

Polis ve savcılık, trendeki 750 yolcu arasından bir şüpheliyi tespit ettiklerini belirterek, soruşturmanın selameti açısından detaylı bilgi vermedi.

Son günlerde yaşanan tecavüz ve sarkıntılık olayları, uluslararası yolcu trenlerinde güvenlik sorununu gündeme getirdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • hakkı aydın bulut sert adam 15 Nisan 2018 21:41 kelle kopartılsın kanunları yetersiz ve suçu önlemeyen şekilde yapanlara yedirilsin

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