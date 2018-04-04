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Trafik polisi alımı POMEM 2018 kaç trafik polisi alınacak

Trafik polisi alımı POMEM 2018 kaç trafik polisi alınacak

POMEM 21. dönem başvurusu açmış ve 13 bin polis memuru alınacağını duyurmuştu. POMEM başvuruları geçtiğimiz günlerde sona erdi. Peki 13 bin polis alımından kaç tanesi trafik polisi olacak. Trafik polisi alımı 2018 yılında ne kadar olacak. Beklenen haberi Süleyman Soylu verdi. Soylu 21. dönem POMEM 13 bin polis alımında alınacak olan 13 bin polisin 3 bininin trafiğe verileceğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 04-04-2018 12:50 - Güncelleme: 04-04-2018 12:40

Trafik polisi alımı 2018 yılında ne kadar olacak sorusunun yanıtını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi. POMEM 13 bin polis alacağını duyurmuş ve gerekli başvuruları almıştı. POMEM başvurularının sona ermesinin ardından POMEM polis dağılımı nasıl olacak sorusu merak edilirken beklenen haberi Soylu verdi. POMEM'in alacağı 13 bin polisin 3 bini trafik polisi olarak görev yapacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Trafik polisimizin görünürlüğünü arttırmak için bir çalışma yapılıyor. Kısa süre içinde çalışma tamamlanacak ve kıyafet değişikliği yapılacak. Trafik polislerimizin kıyafetleri çok daha kaliteli ve görünür olacak" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, maket radar uygulamasına muhalefetten gelen eleştirilere ilişkin, "Denetimlerde dağ başında yol bekleniyor, herkes işin bir ucundan tutmuş uğraşırken birileri kalkıyor diyor ki 'Niçin böyle uygulama yapıyorsun?' Cevap veriyorum, hayat kurtarmak için" dedi.

POMEM NEDİR: POMEM’in açılımı POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ olarak geçmektedir. POMEM okullarına 4 yıllık lisans mezunlarından ve %20 oranında 2 yıllık ön lisans mezunlarından, KPSS sınavına girmiş kişiler başvurabilmektedir. POMEM’i kazanmış bir kişi “Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’ nin 6 nci maddesine göre en az 4 ay eğitim görmektedir. POMEM’i kazanan kişiler 4 ay boyunca polislikle ilgili (hukuk, silah vb,) eğitim görmektedirler. 4 aylık eğitimi tamamlayan öğrenciler Polis Memuru Adayı olarak mezun olurlar ve okulda başarı sırasına göre kurada çektikleri şehirde görevlerine başlarlar.

Mezun olan Polis Memuru Adayının teşkilat içerisinde çalışacağı birim göreve başladığı şehrin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından belirlenir. Ama çalıştığı birimler yıl içerisinde zaman gözetmeksizin yine İl Emniyet Müdürlüğünün insiyatifiyle değiştirilebilmektedir. Genelde birimlere alımlarda Polis Memurunun özellikleri, aldığı eğitim gözetilerek uygun birimlere ataması yapılmaya çalışılmaktadır.

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