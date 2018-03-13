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Trabzon'un konuştuğu olay! Umre parasını yaktı

Trabzon'un konuştuğu olay! Umre parasını yaktı

TRABZON'da yaşayan Hasan Saraç (90), umreye gitmek için 5 yıldır biriktirdiği 1470 doları, çay ocağında buluştuğu arkadaşı Tayyar K.’ye verip, saymasını istedi. Tayyar K., parayı sahte zannederek, sobaya attı. Şok yaşayan Saraç'ın ellerinin yanması pahasına sobadan çıkardığı paralar, kullanılamaz hale geldi.

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Eklenme Tarihi: 13-03-2018 04:10 - Güncelleme: 13-03-2018 04:10

Olay, merkez Fatih Mahallesi’nde bulunan çay ocağında meydana geldi. İşçi emeklisi, 12 çocuk babası Hasan Saraç, umreye gitmek için 5 yıl boyunca para biriktirdi. Gerekli işlemleri başlatmak isteyen ve biriktirdiği 1470 doları bankaya yatırmayı düşünen Saraç, çay ocağında arkadaşı Tayyar K. ile buluştu. Sayması için dolarları Tayyar K.'ye veren Saraç, paranın bir kısmını ayırmasını isteyip, geri kalanını liraya çevirerek, bankaya yatıracağını söyledi. Parayı sahte zanneden Tayyar K., Hasan Saraç’a dönerek, "Paraları sobaya atayım mı?" diye sordu. Arkadaşının şaka yaptığını düşünen Saraç'ın "At" demesi üzerine Tayyar K., elindeki dolarları sobanın içine bıraktı. Saraç'ın, paranın sahte olmadığını söylemesi üzerine Tayyar K. başta olmak üzere çay ocağındaki herkes büyük şaşkınlık yaşadı. Şok yaşayan Saraç'ın, ellerinin yanması pahasına sobadan çıkardığı paralar, kullanılamaz halde olduğu görüldü.

‘ARKADAŞIMIN CANI SAĞOLSUN’

Arkadaşının kendisine şaka yaptığını zannetmesiyle parayı sobaya attığını anlatan Hasan Saraç “Umreye gitmek için bir hesaba 1285 dolar yatırmamız lazımdı. Kahveye geldim, ellerim kirliydi. Arkadaşıma parayı sayması için verdim. O da şaka yaptığımı zannetti. Bana ‘Parayı soba atıyorum’ dedi. Ben de o şaka yapıyor, zannettim ve ‘At’ dedim. O da parayı sobaya attı. ‘Ne yaptın?’ dedim. Sobaya daldık, paraları ateşlerin içinden aldım. Ellerim de yandı paralar da yandı. Sonra arkadaşım, bu olaya çok üzüldü. Ben de üzüldüm; ama arkadaşımı teselli ettim. ‘Olsun, canın sağ olsun. Bu parayı senden istemiyorum, yeniden biriktirim’ dedim” diye konuştu.

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