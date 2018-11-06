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Toz kalkmasın diye serilen halıyı vali kaldırttı

Toz kalkmasın diye serilen halıyı vali kaldırttı

EDİRNE Valisi Ekrem Canalp, Tunca ve Meriç nehirleri kıyısında 60 dekarlık alana 3 bin fidanın dikildiği etkinlikte, arazide toz kalkmaması için yere serilen halıları, talimat vererek kaldırttı.

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Eklenme Tarihi: 06-11-2018 15:47 - Güncelleme: 06-11-2018 15:47

Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın, Türkiye genelinde 81 il ve ilçede erozyonla mücadele kapsamında ortak düzenlediği ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik, 'Fidanlar Fidanlarla Büyüyor' projesi kapsamında Edirne'de 3 bin selvi ve çam fıstığı fidanı, düzenlenen törenle dikildi. Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Orman İşletme Müdürü Önder Terzi, Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, okul müdürleri, öğretmen ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Bu fidanlar belki 30 yıl sonra, altında insanların piknik yaptığı alanlar olacak. Ve 30 yıl geçtiği zaman bizim sevgili öğrencilerimiz de memleketimizin kaderinde rol oynayacak pozisyonlarda olacaklar. Bu programın adı, aslında pek çok şeyi anlatıyor. Birlikte büyüyoruz, neden? Çünkü fidanlarımızla beraber, çocuklarımız da beraberce büyüyecekler ve inşallah herkes bu memlekette vatan için faydalı işler yürütecekler. Esas itibariyle 30 yıl beklememize de gerek yok. Bugün diktikten sonra bu fidanlar oksijen üretmeye başlayacaklar. Edirnelilerin soluduğu havaya, temiz oksijen sağlamaya başlayacaklar. Anadolu'nun pek çok yerinde olduğu gibi bu fidanlar yeşillenecek, büyüyecek kent ormanı olduğu zaman Edirneliler burada yaşamaktan daha fazla huzur bulacaklar" dedi.

HALIYI KALDIRTTI
Edirne Valisi Ekrem Canalp, tozun kalmaması için araziye serilen halıyı kaldırma talimatı vermesi üzerine, görevliler halıyı kaldırdı. Halının kaldırılmasının ardından Canalp, öğrencilerle birlikte fidan dikti.

Fidan diken öğrencilerden Lalaşahin Paşa İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Duru Erbaş, insanların ağaçları kaldırıp villalar yaptığını ve bunun yanlış bir davranış olduğunu söyledi. Ağaçların kaldırılmamasını isteyen Erbaş, "Bence herkes ağaç diksin. Bazı bilinçsiz insanlar bu ağaçları kaldırıp, villalar yapıyor. Bu çok yanlış bir davranış, bunun yerine daha fazla ağaçlandırmaları gerekiyor. Ama bir sürü taş alan var, oralara yapsalar villalarını, evlerini daha güzel olur. Bence daha fazla ağaç dikmeleri gerekir. Herkes ağaç diksin" diye konuştu.

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Kaynak : DHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ali 06 Kasım 2018 16:44 kraldan çok kralcılar bitmeden bu ülke düzelmez...bir taneside ne demişti zamanında...bayan yazarın biri hatırlayın ...

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