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Topçular'da tramvaylar çarpıştı! Yaralılar var

Topçular'da tramvaylar çarpıştı! Yaralılar var

Eyüpsultan Topçular istasyonunda tramvaylar çarpıştı. Bir tramvay duraktaki başka bir tramvaya arkadan çarptı. Kazada makinistle birlikte 13 kişi hafif yaralandı. Tramvay seferleri geçici olarak durduruldu.

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Eklenme Tarihi: 15-03-2018 11:56 - Güncelleme: 15-03-2018 11:56

İstanbul Topçular istasyonunda son dakika tramvay kazası yaşandı. Topçular istasyonunda tramvaylar çarpıştı. Bir tramvayın duraktaki başka bir tramvaya arkadan çarpması sonucu 13 kişi yaralandı.

Eyüpsultan Topçular durağında bekleyen tramvaya, arkadan gelen başka bir tramvay çarpması sonucu makinistle birlikte bazı yolcular yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Topkapı-Habibler hattındaki Topçular durağında bekleyen tramvaya, arkadan gelen bir tramvay çarptı.

KAZADA YARALILAR VAR: Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE EDİYOR

Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi sürüyor.

İETT ÜCRETSİZ SEFER YAPMAYA BAŞLADI

Kaza nedeniyle seferler durdurulurken, İETT hat üzerinde 10 otobüsle ücretsiz sefer yapmaya başladı.

İBB'DEN İLK AÇIKLAMA

Kazaya ilişkin açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kazada makinist ve 13 yolcunun hafif yaralandığını bildirdi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 15 Mart 2018 12:57 Sinyazilasyon yokmu vatman uydumu bu hatta hergun kaza oluyor bir gün yoldan çıkıyor istanbul büyükşehir belediye başkanı lütfen ciddi bir açıklama yapın

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