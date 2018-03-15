Topçular'da tramvaylar çarpıştı! Yaralılar var

İstanbul Topçular istasyonunda son dakika tramvay kazası yaşandı. Topçular istasyonunda tramvaylar çarpıştı. Bir tramvayın duraktaki başka bir tramvaya arkadan çarpması sonucu 13 kişi yaralandı.
Eyüpsultan Topçular durağında bekleyen tramvaya, arkadan gelen başka bir tramvay çarpması sonucu makinistle birlikte bazı yolcular yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Topkapı-Habibler hattındaki Topçular durağında bekleyen tramvaya, arkadan gelen bir tramvay çarptı.
KAZADA YARALILAR VAR: Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.
SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE EDİYOR
Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi sürüyor.
İETT ÜCRETSİZ SEFER YAPMAYA BAŞLADI
Kaza nedeniyle seferler durdurulurken, İETT hat üzerinde 10 otobüsle ücretsiz sefer yapmaya başladı.
İBB'DEN İLK AÇIKLAMA
Kazaya ilişkin açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kazada makinist ve 13 yolcunun hafif yaralandığını bildirdi.
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