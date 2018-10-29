Geçtiğimiz yılın şubat ayında Los Angeles'ta dünya evine giren Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti, check up için gittikleri hastanede bebekleri olacağı haberini almışlardı.
Çift, 12 hafta hamilelik durumunu en yakınlarına dahi söylememe kararı almıştı.
BEBEĞİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU: Tolgahan Sayışman- Almeda Abazi çiftinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu.
Ünlü çift bebeklerinin cinsiyetini balon içine doldurdukları konfetilerle açıkladı.Ellerindeki iğnelerle balonu patlatan Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi, mavi konfetilerin etrafa saçılmasıyla bir oğulları olacağının müjdesini verdi.
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