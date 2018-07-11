TOKİ Silivri kura sonuçları sorgulama isim isim tam liste

SİLİVRİ TOKİ kura sonuçları belli oldu, isim listesi belli oldu. Orta gelirli vatandaş için inşaa edilen TOKİ Silivri konutlarından bin 356 konuttan 934 konutun sahibi kura ile belli oldu. İstanbul Silivri'deki TOKİ konutlarının kura çekimi Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ( TOKİ) tarafından İstanbul Silivri’de dar ve orta gelirli vatandaşlar için satışa sunulan bin 356 konuttan 2+1 nitelikli 934 konutun sahibi kura ile belirlendi.

Başvuruları 18-29 Haziran'da yapılan bin 356 konutun 934 adedi "alt gelir grubu", 422 adedi ise "orta gelir grubu"nda bulunan vatandaşlara yönelik satışa sunulan İstanbul Silivri'deki TOKİ konutlarının kura çekimi Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirildi.

SİLİVRİ TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI-İSİMLER

(Tam liste hazır olduğunda TOKİ resmi sitesinde yayınlanacaktır)

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konutlara toplam 20 bin 101 başvuru yapıldı. Dar gelirli vatandaşlara sunulan 2+1 nitelikli 934 konuta 16 bin 604 başvuru yapıldı. Orta gelirli vatandaşlara sunulan 3+1 nitelikli 422 konuta ise 3 bin 497 başvuru yapıldı.

Projede emekli vatandaşlara yüzde 25 kontenjan ayrıldı. "Alt gelir grubu"nda satışa sunulan 934 konutun 234 adedi sadece emekli vatandaşlara ayrıldı. Emekli vatandaşlara ayrılan 234 konuta ise 2 bin 933 başvuru yapıldı.

Şehit yakını ve gazilerden 28, engelli vatandaşlardan ise 894 başvuru gerçekleşti.

"AMACIMIZ EVİ OLMAYAN VATANDAŞLARIMIZI EV SAHİBİ YAPMAK"

TOKİ Başkanı Ergün Turan, açıklamadaki değerlendirmesinde, kura sonrası alt gelir grubunda konut sahibi olacak vatandaşların borçları bitene kadar, orta gelir grubunda ise iki yıl bu konutları satamayacaklarını belirterek, “Çünkü bizim önceliğimiz konutu alıp kullanacak vatandaşlarımız, yani onu alıp ondan kar edecek vatandaşlar değil. Amacımız evi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaktır" ifadelerini kullandı.

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR: Satışa sunulan konutlara başvuru yapacak vatandaşların hiç konut sahibi olmaması gerektiğine dikkati çeken Turan, şöyle devam etti: "Başvuruda bulunacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve İstanbul’da en geç 30 Haziran 2016'dan itibaren kesintisiz ikamet ediyor olması gerekiyor. Daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması gerekiyor. Alt gelir grubunda başvuruda bulunacak

vatandaşlarımızın hane halkı net gelirinin en fazla 4 bin 800 TL olması ve 25 yaşını doldurmuş olması koşulları gerekiyor. Orta gelir grubunda başvuruda bulunacak vatandaşlarımızın 18 yaşını doldurmuş olması koşulları gerekiyor."

Ergün Turan, şartları sağlayan kişilerin, Türkiye Halk Bankası'nın İstanbul 'daki bütün şubelerine başvuru yapabileceğini kaydetti.

Turan, "toki.gov.tr" ile Halk Bankası’nın İstanbul’daki tüm şubelerinden başvuru koşullarının ayrıntılı olarak temin edilebileceğini dile getirdi.