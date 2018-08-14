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TOBB ve TÜSİAD'dan dolar için ortak açıklama 5 madde saydılar

TOBB ve TÜSİAD'dan dolar için ortak açıklama 5 madde saydılar

TOBB ve TÜSİAD ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada "Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır ve bu süreçte reel sektörümüzün üretim ve istihdam kapasitesinin korunması son derece büyük önem arz etmekte" denildi. TOBB ve TÜSİAD yaptıkları görüşmede atılması gereken 5 adımı da belirledi.

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Eklenme Tarihi: 14-08-2018 09:29 - Güncelleme: 14-08-2018 10:06

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) gerçekleştirdikleri istişarelerin sonucunda ekonomik duruma ilişkin görüş birliğinde bulundukları bir açıklama yayımladılar. 

Açıklamada, "Hükümetin açıkladığı ekonomik programın hedefleri ve alınmakta olan önlemlerin başarısı için iş dünyası azimle destek olmaya kararlıdır. Son dönemde karşılaştığımız finansal zorlukları milletimizle dayanışma içinde aşacağız.Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır ve bu süreçte reel sektörümüzün üretim ve istihdam kapasitesinin korunması son derece büyük önem arz etmektedir" ifadesi yer aldı.

Atılması gereken 5 adım

"Ülkemiz ekonomisinde gerek küresel gelişmeler, gerekse iç dinamiklerimiz nedeniyle hassas bir dönem içerisindeyiz" denilen açıklama şöyle devam etti:

"Bu durumun reel ekonomi üzerinde kalıcı bir etkiye neden olmaması için gerekli tedbirlerin gecikmeden alınması ve şu adımların atılması gerektiğine inanıyoruz:

— Merkez Bankası'nın dün sabah likidite yönetimi için attığı olumlu adımların yanısıra, kurun istikrara kavuşması için daha sıkı bir para politikasına geçilmesi,

- Sıkı para politikasını destekleyecek tasarruf tedbirlerini içeren maliye politikasının en kısa sürede açıklanması, 

— Enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi için güven verici somut bir yol haritasının bir an önce hazırlanması,

— En önemli ekonomik partnerimiz olan Avrupa Birliği ile ilişkilerin yeniden olumlu çerçeveye kavuşturulması,

— ABD ve Türkiye'nin mevcut sorunların stratejik ortaklık çerçevesinde diplomasi yoluyla ve ivedilikle çözülmesi için çaba göstermeye devam etmesi.

İnancımız tam

Metinde ayrıca, "İş dünyası olarak, gerekli önlemlerin uygulanmasıyla, ekonomimizin yeniden dengelenerek sürdürülebilir büyüme sürecine süratle döneceğine inancımız tamdır." ifadesi yer aldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR12 YORUM

  • Misafir 14 Ağustos 2018 10:56 Müjde arkadaşlar. 5,53 direnci kırıldı. Dolar çakılıyor.

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