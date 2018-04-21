Tişörtünden bin 324 uyuşturucu hap çıktı

Adana'da, tişörtünün içinde bin 324 uyuşturucu hap ele geçirilen kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik uygulama yaptı.
Ekipler, durumundan şüphelendiği kişinin tişörtünün içinde, poşetler halinde bin 324 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
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