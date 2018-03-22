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Tır, çarptığı üst geçidin altına sıkıştı

Tır, çarptığı üst geçidin altına sıkıştı

İstanbul Bakırköy'de seyir halindeki tır, çarptığı üst geçidin altında sıkıştı.

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Eklenme Tarihi: 22-03-2018 18:10 - Güncelleme: 22-03-2018 18:10

Bakırköy'de seyir halindeki tır, çarptığı üst geçidin altında sıkıştı.

Kennedy Caddesi'nin Yeşilyurt mevkisinde seyreden, Adem Çoban'ın kullandığı 78 YB 906 plakalı tır, altından geçtiği üst geçide çarptı. Üst geçidin altında sıkışan tırın sağ lastiklerinin havaya kalktığı görüldü.

Kaza nedeniyle caddede araç kuyruğu oluşurken, olay yerine polis ve kurtarıcı geldi.

Kurtarıcı, tırı sıkıştığı yerden çıkardıktan sonra caddede trafik normale döndü.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • HHHHHHHHHH 22 Mart 2018 19:34 Arkadas dogurularini yazarsan yorumlarsan bloke ediyorlar TÜRKIYEDEKI SOFÖRLERI AB GETIRIN 100 KISIDEN 10 TANESI GECERLI ONAYI ALIR GERI KALANIN EHLIYETI IPTAL EDILIR GERCEK SOFÖR KÖPRÜDEKI LEVHAYA BAKMAK ZORUNDA EGITIMSIZ SOFÖR BUNU YAPAR !!! ben bir sürücü kursunu veren bir sahisin kendi 3 yasinda cocugunu direksiyonu oturtmustu bu bir sürücü kursu verendir ya baskasi ne yapar Allah Bilir ya neden bu ülkede böyle sahte hilekar hisejensiz herseyde geriler anlamiyorum DEMEKI KANUNLAR ISLEMIYOR CEZALAR YETERSIZ!!!

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