Tır, çarptığı üst geçidin altına sıkıştı

HHHHHHHHHH 22 Mart 2018 19:34 Arkadas dogurularini yazarsan yorumlarsan bloke ediyorlar TÜRKIYEDEKI SOFÖRLERI AB GETIRIN 100 KISIDEN 10 TANESI GECERLI ONAYI ALIR GERI KALANIN EHLIYETI IPTAL EDILIR GERCEK SOFÖR KÖPRÜDEKI LEVHAYA BAKMAK ZORUNDA EGITIMSIZ SOFÖR BUNU YAPAR !!! ben bir sürücü kursunu veren bir sahisin kendi 3 yasinda cocugunu direksiyonu oturtmustu bu bir sürücü kursu verendir ya baskasi ne yapar Allah Bilir ya neden bu ülkede böyle sahte hilekar hisejensiz herseyde geriler anlamiyorum DEMEKI KANUNLAR ISLEMIYOR CEZALAR YETERSIZ!!!