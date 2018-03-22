Tır, çarptığı üst geçidin altına sıkıştı

Bakırköy'de seyir halindeki tır, çarptığı üst geçidin altında sıkıştı.
Kennedy Caddesi'nin Yeşilyurt mevkisinde seyreden, Adem Çoban'ın kullandığı 78 YB 906 plakalı tır, altından geçtiği üst geçide çarptı. Üst geçidin altında sıkışan tırın sağ lastiklerinin havaya kalktığı görüldü.
Kaza nedeniyle caddede araç kuyruğu oluşurken, olay yerine polis ve kurtarıcı geldi.
Kurtarıcı, tırı sıkıştığı yerden çıkardıktan sonra caddede trafik normale döndü.
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