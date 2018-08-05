TIR 70 metre sürükledi: Feci şekilde hayatını kaybetti!

Kaza, Mardin’in Kızıltepe ilçesi İpekyolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 16.00 sıralarında yolun karşısına geçmek isteyen 82 yaşındaki Ali Daş, Nusaybin istikametinden gelen ve kendisine çarpan TIR'ın altında kalarak yaklaşık 70 metre sürüklendi.

TIR'ın sürücü kazadan sonra olay yerinden uzaklaşırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Feci şekilde can veren Daş’ın cenazesi kartonlarla örtülürken, polis kaza yerini emniyet şeridi ile çevirdi.

Daş’ın cenazesi, belediyeye ait cenaze aracıyla morga götürülürken, ismi öğrenilemeyen TIR sürücüsü emniyete giderek teslim oldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.