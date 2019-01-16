Tipide mahsur kalanların imdadına paletli ambulansla yetiştiler

Bölgede etkili olan kar, tipi ve fırtına yüzünden özellikle Erzurum-Çat-Bingöl kara yolunun 20 kilometresinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Çat ilçesinden Erzurum istikametine giden çok sayıda otomobil, tır ve yolcu otobüsündeki kişiler yolda mahsur kalarak kurtarılmayı bekledi.

Donma tehlikesi geçiren vatandaşları kurtardılar

Bölgede ihbar üzerine kapalı olan kırsal bir mahalle yolundaki hastayı paletli ambulansla Çat Devlet Hastanesine götüren 112 Acil Servis ekipleri daha sonra kara yolunda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için harekete geçti.

Olumsuz hava koşullarına rağmen araçların mahsur kaldığı bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, vatandaşları alarak paletli ambulansla ilçe merkezine götürdü.

Paletli ambulansla zaman zamanda fırtına ve tipi nedeniyle kapanan yolları da açarak sürücülere yardımcı olan ekipler, donma tehlikesi geçiren çok sayıda vatandaşın hayatını kurtardı.

Kurtarılan vatandaşlar ilçedeki misafirhanelere yerleştirildi

Öte yandan söz konusu bölgede üzeri tamamen karla kaplanan otomobilde mahsur kalan yolcular, ekiplerce camdan çıkarılarak kurtarıldı.

Paletli ambulansla ilçeye taşınan bu kişiler, misafirhane, yatılı yurt ve resmi kurum misafirhanelerinde konuk ediliyor.

Belediye, Karayolları, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ekiplerinin bölgede çalışması sürüyor.

Bu arada, Erzurum istikametinden Bingöl yönüne ilerleyen sürücülerin geçişine olumsuz hava koşulları nedeniyle izin verilmiyor.

Muş'ta mahsur kalan 68 araç kurtarıldı

Muş'un Malazgirt ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yollarında mahsur kalan ve içinde öğrenci ile hastaların da bulunduğu 68 araç, İlçe Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Malazgirt'te etkili olan kar, tipi ve fırtınadan dolayı yolu ulaşıma kapanan 12 köy yolunda içerisinde öğrenci ve hastaların da bulunduğu 68 araç mahsur kaldı.

İhbar üzerine İlçe Özel İdaresine bağlı ekipleri, köy yollarında mahsur kalan araçları ve yolcuları kurtarmak için çalışma başlattı.

Tipi nedeniyle kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu bölgelerde zor şartlarda çalışma yürüten ekipler, yollarda mahsur kalan 68 aracı ve yolcuları kurtardı.

Yolculardan Servet Özmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Tatargazi köyünde yaşadığını belirterek, hastaneye gitmek için ilçe merkezine geldiğini söyledi.

Akşam saatlerinde köye dönerken tipi nedeniyle yolda 5 saat boyunca mahsur kaldıklarını aktaran Özmen, "Kara batan araçları çıkaramıyorduk. Şu anda ekipler çalışma yürütüyor. Çok zor anlara tanık olduk. Ekiplerin sayesinde kara batan araçlarımızı çıkardık. Bu yollarda her yıl kış mevsiminde mahsur kalıyoruz." dedi.