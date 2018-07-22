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THY'nin başarısı dünya medyasının gündemine oturdu

THY'nin başarısı dünya medyasının gündemine oturdu

CNN International'e konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Bu yıl hem THY hem de Turkish Cargo olarak hedeflerin üzerinde rakamlara ulaştık." dedi.

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Eklenme Tarihi: 22-07-2018 09:26 - Güncelleme: 22-07-2018 09:26

TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, bu yıl hem THY hem de Turkish Cargo olarak hedeflerin üzerinde rakamlara ulaştıklarını bildirdi.

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, CNN International'da yayınlanan ekonomi programı "Quest"e katılan Aycı, THY'nin başarı hikayesini anlattı.

Türk Hava Yolları'nı bugünkü başarısına taşıyan dönüm noktalarını, stratejik fırsatları ve hedefleri aktaran Aycı, başarılarını "Muhteşem lokasyon, kusursuz organizasyon" olarak tanımladı.

Aycı, İstanbul’un dünyanın en çok ziyaret edilen altıncı merkezi olduğunu, İstanbul’u bir marka değeri olarak değerlendirdiklerini belirterek, "İstanbul’un sahip olduğu eşsiz güzellikleri, tarihi ve lokasyonu, planlı, programlı ve organize çalışmalar ile tamamlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

İlker Aycı, şirketin bugün geldiği noktada kriz yönetiminin de büyük bir önemi bulunduğunu, 2015 yılında rekor gelir elde eden şirketin başarısının süreklilik arz ettiğini, ancak 2016 yılında yaşanan ve havacılık dünyasını direkt etkileyen olaylar nedeniyle başarı sürecinin duraksadığını kaydetti.

Rekorun hemen ardından kısa süreli bir düşüş yaşanan rakamların 2017 yılında toparlandığını, başarı sürecinin kaldığı yerden devam ettiğinin altını çizen Aycı,"Bu yıl hem THY hem de Turkish Cargo olarak hedeflerin üzerinde rakamlara ulaştık." ifadesini kullandı.

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