Teröristlerin taciz ateşine çok sert karşılık verildi

Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Avaşin, Gara ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 23 terörist etkisiz hale getirildi. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'da hudut karakoluna yapılan taciz ateşine verilen karşılık sonucu ilk belirlemelere göre 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) hava harekatlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Buna göre, Irak'ın kuzeyindeki Kandil, Avaşin, Gara ve Metina bölgelerine bugün düzenlenen hava harekatlarında bölücü terör örgütüne ait sığınak ve mühimmat depoları imha edilirken, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 23 terörist de etkisiz hale getirildi.

TACİZ ATEŞİNE KARŞILIK

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise şöyle denildi: "Şanlıurfa Suruç'ta bulunan İncirli Hudut Karakol Komutanlığına, PKK/PYD-YPG terör örgütü tarafından 31 Ekim 2018'de taciz ateşi açılmıştır. BM Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan "Meşru Müdafaa Hakkı" ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımız doğrultusunda, bu saldırıya anında karşılık verilmiştir.

İlk belirlemelere göre 10 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Saldırıda herhangi bir personelimiz zarar görmemiş, bir askerî aracımızda hasar meydana gelmiştir."