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Teröristler savunma hatları hazırlamışlar

Teröristler savunma hatları hazırlamışlar

Güvenlik kaynakları, Afrin'de İHA’ların tespitlerinde teröristlerin kente giriş noktalarından başlayan ve kentin derinliklerine doğru kademeli olarak devam eden ‘savunma hatları’ hazırladığı bilgisini verdi.

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Eklenme Tarihi: 15-03-2018 01:48 - Güncelleme: 15-03-2018 01:48

Afrin'de son durum...TSK ve ÖSO’nun kuşattığı Afrin’in üç boyutlu haritaları, meskûn mahal operasyonları için insansız hava araçları (İHA) tarafından düzenli olarak güncelleniyor. Operasyonlarda ön saflarda yer alacak Jandarma Özel Harekât ve Polis Özel Harekât timleri, bu haritalar üzerinden planlarını hazırlıyor.

Teröristlerin savunma hatlarında zırhlı araçların geçişini zorlaştırmayı amaçlayan hendek ve çukurlar, yol kenarlarına ve bina girişlerine tuzaklanan el yapımı patlayıcılar ve bubi tuzakları yer alıyor. 

İstihbarat kaynaklarının bir diğer risk analizi de örgütün kent içine yerleştirdiği keskin nişancılar. Keskin nişancı teröristler için özellikle caddelere hâkim binalarda mevziler hazırlandığı tespit edildi. PYD/PKK mensubu teröristlerin tamamına yakınının sivil kıyafet kullandığı, kent merkezine yönelik harekâtta etkisiz hale getirilecek teröristlerin sivil kayıp olarak gösterilmeye çalışılacağı bilgisi de istihbarat raporlarına yansımış durumda. 

Yurtlarda kalan öğrencilerden Afrin'deki askerlere destekYurtlarda kalan öğrencilerden Afrin'deki askerlere destekYurtlarda kalan öğrencilerden Afrin'deki askerlere destekYurtlarda kalan öğrencilerden Afrin'deki askerlere destekHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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