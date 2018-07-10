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Teröristler kıskaca alındı! Vatandaşa 'evlerinizden çıkmayın' uyarısı...

Teröristler kıskaca alındı! Vatandaşa 'evlerinizden çıkmayın' uyarısı...

Giresun’un Güce ilçesi kırsalında Uzman Çavuş Ali Cevizci’nin şehit düştüğü bölgede operasyonlar sıklaştırıldı. Teröristler kıskaca alınırken, vatandaşlara "evinizden çıkmayın' anonsu yapılıyor.

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Eklenme Tarihi: 10-07-2018 17:28 - Güncelleme: 10-07-2018 17:28

GİRESUN’un Güce ilçesi kırsalında başlatılan operasyon sürüyor. Güvenlik güçleri İHA’lar eşliğinde tarama faaliyetlerini sürdürürken, operasyonlar Uzman Çavuş Ali Cevizci’nin dün şehit düştüğü kırsal alanda yoğunlaştı. 3 kişi oldukları tespit edilen teröristlerin başında ‘Türk Tarık’ kod adlı Barış Öner'in olduğu belirtiliyor.

TUNCELİ VE DİYARBAKIR'DAN DESTEK... PKK’lıların etkisiz hale getirilmesi için Tunceli ve Diyarbakır’dan kalkan Kobra Helikopterleri bölgedeki operasyonlara destek vermesi beklenirken, bugün bölgede yaşayan vatandaşlar ise olası bir hava harekatı için ‘ormanlık arazilere gitmemeleri, evlerinden çıkmamaları’ yönünde uyarıldı. İHA'nın haberine göre, yöre halkı biran önce operasyonların sonuçlanmasını istiyor.

'BİZE EVDEN ÇIKMAYIN' DENİLDİ... Yayla sakinlerinden Bilal Kaplan, “Yetkililerimize duyurmak istiyoruz biran önce operasyon olmasını istiyoruz, bizi de bu sıkıntıdan kurtarmalarını istiyoruz. Artık terörün bitmesini istiyoruz” dedi. Bir başka yayla sakini Şaban Kaplan ise “Bu olay biran önce temize çıkmasını istiyoruz. Helikopterler gelecekti bize ‘evden çıkmayın, ormanlık alana girmeyin’ uyarısında bulundular. Şehidimiz için çok üzgünüz” ifadelerini kullandı.

1.5 aylık Mehmet Akif şehit babasını böyle uğurladı...1.5 aylık Mehmet Akif şehit babasını böyle uğurladı...1.5 aylık Mehmet Akif şehit babasını böyle uğurladı...1.5 aylık Mehmet Akif şehit babasını böyle uğurladı...HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • cenk dost verdi 10 Temmuz 2018 18:10 pkkyı yok edin parçalayın

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