Terör örgütü PYD/PKK'dan Kilis'e 2 roket daha atıldı

Terör örgütünün işgali altındaki Afrin'den ateşlenen 2 roket Hatay'ın Hassa ilçesindeki boş bir araziye isabet etti.
Alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı'nı yürüttüğü Afrin bölgesinden PYD/PKK mensuplarınca atılan 2 roket, yerleşim yerinin uzağındaki boş bir araziye düştü.
Saldırıda, can ve mal kaybı olmadı.
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