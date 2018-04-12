Tepki çekecek sözler: PKK'dan farkı yok kullanan vatan hainidir!

İstanbul'da sarı taksiciler ve uberciler arasındaki kanlı kavgalar bugünlerde yaşanmıyor ancak çok sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. İstanbul Taksiciler Birliği Başkanı İrfan Öztürk tepki çekecek bir çıkış yaptı. Uber'in PKK ve DEAŞ'tan farksız olduğunu söyleyen Öztürk "Uber, San Francisco'da doğmuş, bugün benim askerime silah sıkan, Afrin'de askeri şehit eden hainlerin ürediği yerdir. Uber'e binen de kullanan da vatan hainidir" dedi.

Öztürk, İstanbul'un en büyük sorunlarından birinin trafik olduğunu ifade ederek, "Peki benim bu taksici arkadaşım ne yapsın? Benim yolcuyu alacak iki şeritli bir yolda üçüncü şeridim var mı? Yok" dedi.

Uber'in 3. Havalimanı'na talip olduğuna dair haberlerin yalan olduğunu söyleyen Öztürk, "Durakların bir sahibi var, para saymış ama kurala uymak sorundu. Durak sahibi UKOME kararına uymak zorunda. Ulaştırma Bakanlığı'nın ve İBB'nin kararlarına uymakla mükellefsiniz. Otogar 25 yıllığına kiralanmıştı. Hangi kurala uyuluyor orada. Yine Ulaştırma Bakanlığı ve İBB'nin kurallarına uymak zorundasınız. Uber eşittir PKK'dır, DEAŞ'tır, resmen teröristtir" ifadesini kullandı.

'PLAKA SAHİPLERİNİN HEPSİ BİREYSEL OLDUĞU İÇİN SENDİKALAŞAMIYOR'

Gazete Damga'dan Ufuk Çoban'ın sorularını yanıtlayan Öztürk'ün açıklamaları şöyle:

"Daha önce sektörümüz kanun nezdinde baktığımızda 507 sayılı kanuna tabi idi. Bu kanun değiştikten sonra şoför arkadaşlarımızı yok saydılar. Daha önce şoför arkadaşlarımız BAĞ-KUR üzerinden meslek odalarına kayıt olabiliyorlardı. 2005 yılında çıkan kanunla bu sistem daha sonra değişti ve şoförleri yok saydı. Şu an şoför arkadaşlarımız doğal olarak bir boşlukta. Kendini temsil edecek herhangi bir mekanizma yok. Sadece dernek ve sendika bazında… Ama sendikalar da o kadar aktif değil yapı itibarıyla, sendikalaşma şansımız yok. Çünkü plaka sahiplerinin hepsi bireysel olduğu için sendikalaşamıyor. Plaka sahipleri bireysel olduğundan iş sözleşmesini imzalayacakları bir mekanizması yok. Şoför kardeşlerimiz, emekçi kardeşlerimiz bu sektörün gerçekten koruyucusu ve kollayıcısı olan arkadaşlarımız, şoför arkadaşlarımız çok boşlukta.

'UBER BİTECEK, BU NET'

Uber bitecek bu net. Bunda bir sıkıntı yok ama diyelim ki siz bir nalbur dükkanı açacaksınız. Bende bir kebap dükkanı açacağım ve yan yanayız. İki dükkan tutttuk, nalburu açmak daha kolaydır. Uber denilen bu global hırsızlar büyükşehirden nalbur dükkanı (teşbihte hatam olsun teşbih yapıyorum) açacağım deyip izin alıp kebapçılık yapmaya benzeyen bir sistemdir.

Burada tüm sistem görevini doğru yapıyor. Yanlış olan işleyiş. Sen farklı amaçla izin almışsın ama taksi alanına giriyorsun. Diyelim ki sizin bir oteliniz var ve bir kampanya ile müşteri çekmek zorundasınız. Ne yapıyorsunuz, yurt dışına reklam yapıyorsunuz. Transfer oda kahvaltı akşam yemeği tur ile benim fiyatım bu diyorsunuz. Diyelim ki İtalya'dan biri bunu kabul etti. Siz başlıyorsunuz görevinize. Önce transfer ardından gelen yolcu ve hangi güzergâhtan hangi yolcuyu alacağınız belediyeye bildirilmek sureti ile fatura kesmek şartıyla onu havalimanından alıp bu transferi yapabilirsiniz. Bunların aldığı yetki bu. Ama bu sistemle taksicinin yolcusunu alıyor. Hatta ve hatta TÜRSAB'ta bu Uber denilen global hırsızlardan rahatsız. Çünkü vatandaşın bakışı sanki UBER ve yoluymuş gibi, global hırsızlar gibi gözüküyor.

'UBER EŞİTTİR PKK, DEAŞ'

Uber, San Francisco'da doğmuş bugün benim askerime silah sıkan Afrin'de askeri şehit eden hainlerin ürediği yerdir. Uber'e binen de kullananda vatan hainidir. Bu firma ABD firması etrafınıza baktığınızda en büyük hainlği yapan ABD. Vatandaş Uber'e biniyor mesela 100 TL olsun. Bu 100 TL dövize çevriliyor. Hollanda'da Deutsche Bank'a gidiyor. Oradan 20 TL'si kesilip geri geliyor. Bu hainlik değil de nedir. İnsanlar döviz artmasın diye dövizlerini bozdurdu. Bu kampanyalar bu vatan için yapıldı. Ama şimdi UBER denilen global, binen ve kullanan hırsızlar boşuna timsah gözyaşı dökmesinler. Bu söylediklerim ağırsa da kabulümdür. İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Uber için korsandır açıklaması yapmıştı. Korsan taksi muamelesi yapılması gerektiğini açıklamıştı.

Durakların bir sahibi var, para saymış ama kurala uymak sorundu. Durak sahibi UKOME kararına uymak zorunda. Ulaştırma Bakanlığı'nın ve İBB'nin kararlarına uymakla mükellefsiniz. Otogar 25 yıllığına kiralanmıştı. Hangi kurala uyuluyor orada. Yine Ulaştırma Bakanlığı ve İBB'nin kurallarına uymak zorundasınız. Uber eşittir PKK'dır, DEAŞ'tır, resmen teröristtir."