Temmuz ayında kaç konut satışı oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ülke genelinde temmuzda satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 3,6 artış gösterdi. Konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 6,9 artarak 123 bin 878 olarak gerçekleşti.

Konut satışlarında İstanbul 19 bin 503 konutla ilk sırada (yüzde 15,7) yer aldı. İstanbul'u 12 bin 119 konut satışıyla (yüzde 9,8) Ankara, 6 bin 322 konut satışıyla (yüzde 5,1) İzmir izledi. En az satış olan iller ise 6 konutla Ardahan, 21 konutla Hakkari ve 50 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

İpotekli konut satışları

Bu dönemde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,2 azalarak 30 bin 405'e geriledi.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 24,5 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 5 bin 4 konut ve yüzde 16,5 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 83,3 ile Ardahan oldu.

Diğer konut satışları temmuzda, yıllık bazda yüzde 20,9 artarak 93 bin 473 olarak belirlendi. Bu kategoride de İstanbul 14 bin 499 konut satışı ve yüzde 15,5 payla ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 74,3 oldu. Ankara 8 bin 385 diğer konut satışıyla ikinci sırada bulunurken, bu ili 4 bin 549 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 1 konutla Ardahan olarak tespit edildi.

57 bin 617 konut ilk defa satıldı

İlk defa satılan konut sayısı temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 artarak 57 bin 617'ye yükseldi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 46,5 oldu. İlk satışlarda İstanbul 9 bin 89 konutla en yüksek payı (yüzde 15,8) aldı. İstanbul'u 4 bin 215 konut satışıyla Ankara, 2 bin 727 konut satışıyla İzmir takip etti.

İkinci el konut satışları temmuzda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 artış göstererek 66 bin 261'e çıktı. İstanbul 10 bin 414 konut satışı ve yüzde 15,7 payla bu alanda da ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 53,4 oldu. İstanbul'u 7 bin 904 konut satışıyla Ankara, 3 bin 595 satışla da İzmir takip etti.

Yabancılara 2 bin 858 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,6 artarak 2 bin 858 oldu. Bu alanda ilk sırada 956 konut satışıyla İstanbul bulunurken, bu ili 641 satışla Antalya, 176 satışla Bursa, 167 satışla Yalova ve 132 satışla Sakarya izledi.

Temmuz ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 584 konut satın aldı. Bu ayda İran vatandaşları 321, Suudi Arabistan vatandaşları 211, Rusya Federasyonu vatandaşları 173, Kuveyt vatandaşları 171 konut edindi.