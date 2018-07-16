Tem Metris Kavşağı'nda yol daraltılması olacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin TEM otoyolu Metris kavşağındaki trafik sıkışıklığını bitirmek için başlattığı çalışmaların sonuna gelindi. Yaklaşık üç ay önce başlanan yol genişletme köprü ayakları inşaatı tamamlandı.

SIKIŞIKLIK TARİH OLACAK; Köprü inşaatı tamamlandığında Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçelerine bağlantı trafik sıkışıklığına neden olmadan sağlanacak. Köprünün tamamlanabilmesi için köprü kirişlerinin yerleştirilerek asfaltlama çalışmaları yapılacak.

Gaziosmanpaşa ilçesine giriş sağlayacak ve Sultangazi ilçesinden Edirne istikametine bağlantı imkanı sunacak 4,5 kilometre yan yol inşaatı tamamlandı. Son aşama olan TEM Otoyolu üzerine 120 metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde araç dönüş köprüsü yapılacak.

Bu bağlamda, prefabrik köprü kirişlerinin montajının yapılabilmesi amacıyla Metris Kavşağı mevkiinde;