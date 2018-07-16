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Tem Metris Kavşağı'nda yol daraltılması olacak!

Tem Metris Kavşağı'nda yol daraltılması olacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin TEM otoyolu Metris kavşağındaki trafik sıkışıklığını bitirmek için başlattığı çalışmaların sonuna gelindi. Yaklaşık üç ay önce başlanan yol genişletme köprü ayakları inşaatı tamamlandı.

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Eklenme Tarihi: 16-07-2018 15:24 - Güncelleme: 16-07-2018 15:24

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin TEM otoyolu Metris kavşağındaki trafik sıkışıklığını bitirmek için başlattığı çalışmaların sonuna gelindi. Yaklaşık üç ay önce başlanan yol genişletme köprü ayakları inşaatı tamamlandı.

SIKIŞIKLIK TARİH OLACAK; Köprü inşaatı tamamlandığında Gaziosmanpaşa ve Sultangazi ilçelerine bağlantı trafik sıkışıklığına neden olmadan sağlanacak. Köprünün tamamlanabilmesi için köprü kirişlerinin yerleştirilerek asfaltlama çalışmaları yapılacak.

Gaziosmanpaşa ilçesine giriş sağlayacak ve Sultangazi ilçesinden Edirne istikametine bağlantı imkanı sunacak 4,5 kilometre yan yol inşaatı tamamlandı. Son aşama olan TEM Otoyolu üzerine 120 metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde araç dönüş köprüsü yapılacak.
Bu bağlamda, prefabrik köprü kirişlerinin montajının yapılabilmesi amacıyla Metris Kavşağı mevkiinde;

  • 17 Temmuz 2018 00:00-06:00 (Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece) saatleri arasında Ankara istikameti,
  • 18 Temmuz 2018 00:00-06:00 (Salı'yı Çarşamba'ya bağlayan gece) saatleri arasında Edirne istikametinde kirişlerin yerleştirilebilmesi için yolda daraltma olacak, trafik karşı yöndeki yol ikiye bölünerek sağlanacak.
  • Her iki günde de trafik, akışı açık olan istikamette bölünmüş yoldan sağlanacak.
  • Yol daraltması yapılan kesimde, trafik kontrollü olarak verileceğinden, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması hususunda sürücülerin dikkatli olması gerekmektedir. 

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