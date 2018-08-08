Telgrafın dağıtım ve teslimi nasıl yapılmaktadır?

1854’ten bu yana telgraf hizmeti sunan PTT; Türkiye’de normal telgraf, bizzat alıcısına teslim telgraf, belirli gün ve saatte teslimi istenen telgraf gibi birçok telgraf hizmetine öncülük etmektedir. Telgraf göndermek için herhangi bir PTT işyerindeki gişe görevlisine geçerli kimliğinizi ibraz etmeniz ve iletmek istediğiniz metni söylemeniz yeterli olmaktadır. İşleminiz 4 dakikada tamamlanır.

Normal Telgraf ile iletilmek istenen metin 24 saat içinde alıcısına ulaşırken, Acele Telgraf, kabulünden itibaren 6 saat içerisinde alıcısına ulaştırılır. Belirli Gün ve Saatte Teslimi İstenen Telgraf (BGS) ise talep edilen gün ve saatte alıcıya iletilmektedir. Bu tür telgraf genellikle nikâh, doğum ve yıldönümü tebriklerinde tercih edilmektedir.

Büyük bir titizlikle işleme alınan telgrafların alıcısına ulaşıp ulaşmadığını öğrenmek içinse, PTT işyerlerinden TG ile başlayan 13 haneli numara ile sorgulama yapabilirsiniz.