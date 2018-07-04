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Teknopark sayısı 81 oldu

Teknopark sayısı 81 oldu

Türkiye'de teknoloji geliştirmelerinin yapıldığı teknoparkların sayısı 81'e ulaştı.

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Eklenme Tarihi: 04-07-2018 16:34 - Güncelleme: 04-07-2018 16:34
Özellikle teknoloji alanında araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan teknoparkların sayısı her geçen gün artıyor. Son olarak dün Resmi Gazete'de kuruluş kararları yayımlanan Çankırı Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Kırklareli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve TeknoHAB Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile birlikte Türkiye'deki teknopark sayısının 81'e yükseldi. Bu teknoparkların 56'sında Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirilirken, 25'inde yapılaşma çalışmalarının devam ediyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nun yaptığı açıklamalardan derlediğimiz bilgilere göre ilk olarak 2001 yılında hayata geçirilen teknopark kavramı ile teknoloji alanında faaliyet gösteren firmaların bir arada bulunması amaçlanıyor. Bu firmalara vergi indirim, teşvik ve bazı kolaylıklar sağlanırken, yeni ürün ve teknolojilerin geliştirilmesinin önü de açılıyor. Bir kısmı üniversitelerin içinde bulunan teknoparkların bazıları ise organize sanayi bölgelerinde yer alıyor.
TÜRKİYE'DE TEKNOPARK OLAN İL SAYISI 54 OLDU: Bakanın açıklamalarına göre teknopark bulunan il sayısı 54'e çıkarken bunların 21'inin organize sanayi bölgesinde (OSB) içinde kurulduğunun da altı çizildi. Teknoparklar bulundukları bölgeye göre farklı kategorilerde ürün ve hizmet geliştiriyor. Örnek vermek gerekirse Ankara'da ağırlıklı olarak savunma sanayine hizmet veren teknoparklar bulunuyor.
 
Kaynak: Teknolojioku
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