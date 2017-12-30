Tekirdağ'da, belediye klimalı durak yaptı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri tarafından ilki halkın yoğun olarak kullandığı Cumhuriyet Meydanı durağına yerleştirilen klimalı durak, vatandaşlar tarafından büyük beğeni alırken, hizmete girmesiyle birlikte ilgi odağı oldu.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Bu durak örnek bir durak ve bu çalışma Trakya'da ilk kez yapılıyor. Toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlarımız yazın sıcaklarında da kışın soğuklarında da otobüs beklerken rahat edecek. Şehrimize hayırlı olmasını dilerim" dedi.
ENGELLİLERİN KULLANIMINA UYGUN
Cumhuriyet Meydanında hizmete giren klimalı durağın etrafı tamamen camdan oluşurken içeriğinde oturma alanı, ayakta/engelli bekleme alanı, klima ve bilgilendirme panosu bulunuyor. Klimalı durak ayrıca engelli vatandaşların kullanımına uygunluğuna göre tasarlanmasıyla dikkat çekiyor.
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