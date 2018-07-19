Tedavisi biten Leyla Bilginel: Ülkem sağlıkta çağ atlamış

Tayland'da sivrisinek ısırması sonucu Dang Humması'na yakalanan Leyla Bilginel, Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen özel uçakla Türkiye'ye getirilerek tedavisi yapılmıştı.
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Sağlığına kavuşan Bilginel, "Ülkem sağlıkta çağ atlamış, artık iyileştim sayılır" açıklamasını yaptı.
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