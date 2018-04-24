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Tedavinin ücretsiz olduğuna inanamadı, para verdi

Tedavinin ücretsiz olduğuna inanamadı, para verdi

Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ndeki diş tedavisinden ücret alınmadığına bir türlü inanmayan Bulgaristan uyruklu Gülbiye Çalışkan, 'tedavi ücreti' diyerek mendilin içinde gizlice para bıraktı.

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Eklenme Tarihi: 24-04-2018 19:11 - Güncelleme: 24-04-2018 19:11

Türkiye'de yaşayan oğlunu ziyarete gelen 65 yaşındaki Gülbiye Çalışkan, Bulgaristan'da diş tedavisi pahalı olduğu için Manisa'da Ağız ve Diş Hastalıkları Hastanesi'ne gitti. Çalışkan, tedavisini yapan doktor Nalan Erol'a tedavi bedelini vermek istedi.

Çifte vatandaş olduğu için tedavisinin ücretsiz olarak yapıldığı, herhangi bir ücret ödemek zorunda olmadığı belirtilmesine rağmen ikna olmayan Çalışkan, kimseye fark ettirmeden mendile sarmış olduğu 400 Türk lirasını masanın üstüne bırakıp çıktı.



TEMİZLİK ESNASINDA FARK EDİLDİ

Masaları temizleyen görevliler, parayı bulunca hastane yetkililerine durumu bildirdi. Hastanenin güvenlik kameralarını inceleyen görevliler, paranın Gülbiye Çalışkan tarafından masaya bırakıldığını tespit etti.

Durumu öğrenen Başhekim Barış Kaya, hastane müdürü Yüksel Ülker ve Dr. Erol ile hem parayı teslim etmek hem de hastayı kontrol amacıyla Çalışkan'ı evinde ziyaret etti.

"PARAYI TEDAVİNİN İLK TAKSİDİ OLARAK BIRAKMIŞTIM"

Ödenen paranın devletin hizmetlerine karşılık olduğunu belirten ve geri almak istemeyen Çalışkan'ı, Başhekim Kaya, Türkiye'deki sağlık sistemi hakkında bilgi vererek parayı geri alması konusunda ikna etti.

"BULGARİSTAN'DA SAĞLIK HİZMETLERİ ÇOK PAHALI"

Yapılan ziyaretten memnun kalan Çalışkan, Bulgaristan'da yaşadığını, Türkiye'de yaşayan oğlunu bazen ziyarete geldiğini belirtti.

Bulgaristan'da sağlık tedavisinin çok pahalı olduğunu söyleyen Çalışkan, şöyle konuştu:

"Bulgaristan'da tedavi ücretleri pahalı, ben de çifte vatandaş olduğum için Türkiye'de tedavimi yapmak istedim. Bedava olduğunu bilmiyordum, yanımda olan parayı bıraktım. Parayı tedavinin ilk taksidi olarak bırakmıştım, geri kalan ücreti daha sonraki randevuda verecektim ama sonra öğrendim ki Türkiye'de sağlıkta diş tedavisi ücretsiz yapılıyor. Bayağı sıkıntı oldu, zahmet oldu. Doktor bana anlatırken ben anlamamıştım."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Anti Sol 24 Nisan 2018 19:36 Chp bunu beğenmedi :(

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