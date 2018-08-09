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TCDD personel alımı yapıyor! Lise mezunu sürekli işçi, eski hükümlü ve engelli pozisyonları...

TCDD personel alımı yapıyor! Lise mezunu sürekli işçi, eski hükümlü ve engelli pozisyonları...

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) farklı bölgelerde ve üç ayrı ilan için personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuru şartları ve detayları haberimizde...

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Eklenme Tarihi: 09-08-2018 10:35 - Güncelleme: 09-08-2018 10:35

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, TCDD bünyesinde görevlendirilmek üzere Eski Hükümlü, sürekli işçi ve Engelli pozisyonları için lise mezunu personel alımı yapılıyor. Buna göre başvurular 14 Ağustos 2018 tarihinden itibaren İŞKUR üzerinden yapılacaktır. İşte ilanın detayları...

ESKİ HÜKÜMLÜ, SÜREKLİ İŞÇİ VE ENGELLİ PERSONEL ALIMI İLANLARI

TCDD tarafından yapılacak olan personel alım ilanına göre;

Sürekli İşçi Pozisyonu İçin:

Sürekli işçi pozisyonu için 73 Makinist İşçisi alımı yapılacaktır. İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adaylar, sözlü sınava katılmak için aşağıdaki linkte yer alan kılavuzdaki belgeleri fotokopileri ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.tcddtasimacilik.gov.tr.) yayınlanacak 1 adet resimli İş Talep Bilgi Formunu eksiksiz olarak doldurarak 10.09.2018– 14.09.2018 tarihleri arasında, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine gelerek teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır. İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adayların adreslerine evrak teslimi ve sözlü sınav tarihini bildirir tebligat gönderilecektir. Sözlü sınavı 15.10.2018-19.10.2018 tarihleri arasında TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır. TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü işyerlerine görev alacak makinist işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır. İşe başlatılan makinist işçilerin deneme süresi 4 aydır.

- İstanbul Halkalı Lokomotif Araç Bak.Atl. Md. 9 kişi,

- İstanbul H.Paşa Lokomotif Araç Bak.Atl. Md. 10 kişi,

- Ankara Kayseri Araç Bakım Depo Md. 2 kişi,

- Ankara Çatalağzı Araç Bakım Depo Md. 5 kişi,

- Sivas Kars Araç Bakım Depo Şefliği 10 kişi,

- Sivas Divriği Araç Bakım Depo Müdürlüğü 4 kişi,

- Malatya Malatya Lokomotif Araç Bakım Atl.Md. 5 kişi,

- Malatya Elazığ Araç Bakım Depo Md. 5 kişi,

- Adana Mersin Araç Bakım Depo Şefliği 6 kişi,

- Araç Bakım Dairesi Bşk Adana Konya Araç Bakım Depo Md. 5 kişi,

- Adana Ulukışla Araç Bakım Depo Şefliği 2 kişi,

- Afyonkarahisar Tavşanlı Depo Müdürlüğü 5 kişi,

- Afyonkarahisar Afyon Araç Bakım Servis Müdürlüğü 5 kişi olmak üzere toplamda 73 sürekli işçi alımı yapılacaktır.

Eski Hükümlü Pozisyonu İçin:

İŞKUR tarafından bildirilen nihai listede yer alacak adaylar, sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD web sitesinde yayınlanacak 1 adet resimli İş Talep Bilgi Formunu eksiksiz olarak doldurarak 17.09.2018 – 18.09.2018 tarihinde, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine gelerek teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır. İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adayların adreslerine evrak teslimi ve sözlü sınav tarihini bildirir tebligat gönderilecektir.

Sözlü sınavı 04.10.2018 tarihinde saat 10.00 da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır. Sözlü sınavını asıl kazanan adaylar Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda işe başlatılacaktır Teşekkülümüzde görev alacak eski hükümlü işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır. İşe başlatılan eski hükümlü işçilerin deneme süresi 4 aydır.

- Elazığ 541 Sinyalizasyon ve Haberleşme Bakım Şefliğine raylı sistemler sinyalizasyon bakım ve onarımcısı olarak 1 kişi,

- Afyonkarahisar A.Ç. 722 Yol Bakım Şefliğine mekanik vasıta tesis cihaz vinç operatörü olarak 1 kişi,

- Sivas Yol Mekanik Atölye Müdürlüğüne mekanik vasıta tesis cihaz vinç operatörü olarak 1 kişi olmak üzere toplamda 4 Eski Hükümlü olarak alım yapılacak.

Engelli Pozisyonu İçin:

İŞKUR tarafından bildirilen nihai listede yer alacak adaylar, noter huzurunda yapılacak kura çekimi veya sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD web sitesinde yayınlanacak 1 adet resimli İş Talep Bilgi Formunu eksiksiz olarak doldurarak 17.09.2018 – 18.09.2018tarihlerinde, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine gelerek teslim edeceklerdir.

Belgelerini teslim etmeyen adaylar noter çekilişi ve sözlü sınava alınmayacaktır. İŞKUR’ca bildirilen nihai listede yer alacak adayların adreslerine evrak teslimi, noter huzurunda kura çekimi ve sözlü sınav tarihini bildirir tebligat gönderilecektir. Evrak teslimi yapan adayların talebin 3 katı veya altında olması durumunda noter huzurunda kura çekimi yapılmayacaktır.

Nihai listede bulunup, evrak teslimi yapan adayların talebin 3 katından fazla olması durumunda, sözlü sınava katılacaklar 27.09.2018 tarihinde saat 10.00 da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecektir. Sözlü sınavı 04.10.2018 tarihinde saat 10.00 da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Anafartalar Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Sözlü sınavını asıl kazanan adaylar Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda işe başlatılacaktır Teşekkülümüzde görev alacak engelli işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır. İşe başlatılan engelli işçilerin deneme süresi 4 aydır.

- Alifuatpaşa 121 Yol Bakım Şefliğine 1 kişi,

- Elazığ 571 Yol Bakım Şefliğine 1 kişi,

- Kemer 312 Yol Bakım Şefliğine 1 kişi,

- Menemen 331 Yol Bakım Şefliğine 1 kişi,

- Bayındır 314 Yol Bakım Şefliğine 1 kişi,  

- Aydın 321 Yol Bakım Şefliğine 1 kişi,

- Batman 553 Yol Bakım Şefliğine kişi,

- Afyonkarahisar A.Ç. 731 Yol Bakım Şefliğine 1 kişi,

- Elazığ 541 Yol Bakım Şefliğine 1 kişi,

- Palu 572 Yol Bakım Şefliğine 1 kişi, Maden 543 Yol Bakım Şefliğine 1 kişi,

- Yolçatı 542 Yol Bakım Şefliğine 1 kişi,  

Basmane 311 Yol Bakım Şefliğine  1 kişi olmak üzere toplamda 14 Engelli Personel alımı yapılacak.

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