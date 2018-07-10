Tayland'da mağarada mahsur kalmışlardı! Müjdeli haber geldi

Tayland'da mağarada mahsur kalan 12 çocuk ve antrenörlerini kurtarma çalışmalarının üçüncü gününde mutlu sona ulaşıldı. Mağarada geriye kalan 4 çocuk da bugün kurtarıldı. İlk iki günde 8 çocuk kurtarılmıştı. Mağarada son olarak kalan antrenör de kurtarıldı.

Dün ara verilen çalışmalara bu sabah 19 dalgıçın katılımıyla yeniden başlanmıştı.

GÖZLEM ALTINDA TUTULACAKLAR

Daha önce kurtarılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu ancak 1 hafta gözlem altında tutulacakları açıklandı.