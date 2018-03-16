Taşeron kadro sonucu kesin kabul listesi-Sosyal Güvenlik Kurumu 2018

Taşeron işçi kadro sınavları birçok ilde ve kurumda sona erdi, Taşeron işçi kaesin kabul listeleri askılara asıldı. Bunlardan biride Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanlığı oldu. İşte 2018 Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanlığı taşeron işçi kabul listesi-isimleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmelerinin yolunu açan düzenlemeyle ilgili özet bilgi notu paylaştı.

Taşeron işçiler, kadrolu pozisyonda çalışabilmek için geçtiğimiz haftalarda başvurularını tamamladı ve yapılacak taşeron sınavı için bekleyişe geçti.

Taşeron kadro başvuru sonuçlarını gösteren kesin listeler 24 Şubat-2 Mart 2018 tarihleri arasında askıya çıktı.

İşte açıklanan listeler...