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Taşeron kadro maaşları yeni düzenleme yapılacak mı?

Taşeron kadro maaşları yeni düzenleme yapılacak mı?

Taşeron işçiler için kadrolara başvuru süreci başladı. 12 Ocak tarihine kadar devam edecek olan taşerona kadroda binlerce işçi maaşlarının değişip değişmeyeceğini merak ediyor. Peki taşeron işçiler kadroya geçtikten sonra maaşları artacak mı son durum ne?

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Eklenme Tarihi: 06-01-2018 09:49 - Güncelleme: 06-01-2018 09:49

Taşeron kadroya geçtikten sonra maaşları artacak mı sorusu soruluyor. Taşeron işçiler mart ayında sınava girecek ve daha sonra kadroya geçecek. Peki kadroya geçen taşeron işçilerin maaşları değişecek mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, taşeron düzenlemesi hakkında açıklamalarda bulundu. Sarıeroğlu yaptığı açıklamada kadroya geçen taşeron işçilerin maaşlarına herhangi bir değişiklik yapılmayacağını söyledi. Kadroya geçen taşeron işçiler 52 günlük ek ikramiye alacak.

TAŞERONA 52 GÜNLÜK EK İKRAMİYE Sarıeroğlu, “Çalışanların kazanmış oldukları kıdem ve yıllık izinler olduğu gibi korunacak. Maaş konusunda mevcut maaşları ile birlikte geçiş sağlamış olacak. Maaşlarına 52 günlük ikramiye de eklenmiş olacak. Kadroya alınacak kişilerin tayin hakkı olmayacak. Çalışmamız tamamlandı. Başbakan'ımız yurtdışından geldikten sonra son bir değerlendirme yapacağız” cümlelerine yer vermişti. Mevcut ücretleriyle çalışmaya devam edecek işçilerin kadroya geçtikten sonra tayin hakları bulunmayacak. Buna karşın işçiler, sahip olacakları 52 günlük ilave tediye (ikramiye) sayesinde, yaklaşık iki aylık ücretleri kadar fazladan kazanca sahip olacak. Bu işçilerin ücretlerine, sonraki dönemde dahil olacakları toplu iş sözleşmeleriyle artış yapılacak. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 06 Ocak 2018 10:15 Kamuda daimi işçi kadrosuna gecirilmeyip yeni bir statü veriliyor. Sayın bakanın açıklamasından bu anlaşılıyor. Özel sözleşmeli sürekli işçi kadrosuna..

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