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Taşeron işçi promosyon ödeme tarihi-kime ne kadar verilecek?

Taşeron işçi promosyon ödeme tarihi-kime ne kadar verilecek?

Taşeron işçi promosyon ödemesi ne kadar olacak, taşeron işçi promosyon ödemleri ne kadar verilecek? Devlet güvencesine geçen taşeron işçler 52 günlük ikramiye alacaklar. 2 taksitle ödenmesi beklenen ikramiye tutarları tarihi henüz netlik kazanmadı. Peki taşeron işçiler ne kadar ikramiye alacak, taşeron işçi 52 günlük ikramiye ücreti ne kadar oldu, ilk taksitler ne zaman ödenecek?

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Eklenme Tarihi: 12-04-2018 11:00 - Güncelleme: 12-04-2018 11:00

Taşeron işçi 52 günlük ikramiye ödemesi ilk taksiti ne zaman, hangi taşeron işçi ne kadar ikramiye alacak, net tutar ne soruları taşeron işçilerin gündeminde. 2 Nisan'dan itibaren kadroya geçen taşeron işçilerin yüzü son gelen haberlerle gülüyor. Birçok hakka sahip olan taşeron işçiler promosyon ve ikramiye de alacak.

ÖDEMELER 2 TAKSİTLE OLACAK: Kamuda sürekli işçi kadrosuna geçirilen taşeron işçiler, ikramiye hakkına kavuştu. Taşeron işçiler, artık kamu işçilerine verilen yıllık 52 gün ilave tediye (ikramiye) ödemesinden yararlanacak. 2 taksitte ödenmesi beklenen ikramiyenin ödeme tarihleri henüz açıklanmadı, merakla bekleniyor.

4D kadrosundaki kamu işçileri, bu yıla ilişkin ikramiyelerinin ilk yarısını Ocak'ta almıştı, diğer yarısı da 8 Haziran'da verilecek. Kamu işçileri, iki taksitte toplamda 2 bin 200 lira ile 3 bin 700 lira arasında ikramiye almış olacak.

PROMOSYON MÜJDESİ: Taşeron işçilerin ikramiye tutarlarının da bu seviyelerde olması bekleniyor. Ancak ikramiye tutarları maaşlara göre farklı çıkabilecek. Kadroya geçen taşeron işçiler, promosyona da kavuşacak.

Halen kamu kurum ve kuruluşları, çalışanları için bankalarla promosyon anlaşmaları yapıyor. Kamu çalışanları, bu kapsamda banka promosyonu alıyor. Kadroya geçen taşeron işçiler de, bulundukları kurumun promosyon anlaşması kapsamında ödeme alacak.

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