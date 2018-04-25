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Tasarı kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor

Tasarı kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor

Dördü vakıf olmak üzere 20 yeni üniversite kurulmasını öngören tasarı, TBMM Milli Eğitim Komisyonunda kabul edildi. Tasarı görüşülmeye başladığı andan itibaren çeşitli tepkilere neden olmuş bu yüzden protesto gösterileri düzenlenmişti.

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Eklenme Tarihi: 25-04-2018 17:36 - Güncelleme: 25-04-2018 17:36

Türkiye'deki 10 üniversiteyi bölerek, önemli bazı fakültelerin yeni kurulacak 15 yeni üniversiteye bağlanmasını içeren yasa tasarısı, TBMM Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda görüşüldü. AK Parti'li vekillerin hazırladığı önergelerin gündeme geldiği komisyon toplantısında, "bölünecek üniversite" listesine Anadolu Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ile Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin de eklenmesi önerildi.

Bölünen üniversitelerle Eskişehir Teknik Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin kurulması planlanıyor. Bunun dışında bölünmesi planlanan Gazi Üniversitesi'nin tıp, eczacılık, diş hekimliği gibi "sağlık fakülteleri"nin Gazi Üniversitesi kapsamında kalması da görüşülüyor.

YENİ DEĞİŞİKLİKLER

Yapılması planlanan çarpıcı değişikliklerden biri de, İstanbul Üniversitesi'nden ayrılması planlanan Çapa Tıp Fakültesi yerine yine İstanbul Üniversitesi'ne bağlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin ayrılarak yeni bir üniversite olarak eğitim öğretime devam etmesi.

 

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  • OOOOOOOOOOOOOOOOOO! 25 Nisan 2018 17:58 YSK başkan adaylarının diplomalarını yayınlamalı..

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