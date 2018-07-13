Tarihi kabine toplantısı sonrası ilk açıklama

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabine toplantısı Başkan Erdoğan başkanlığında yapıldı. Toplantıyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, "Önümüzdeki günlerde bakanlıklarda üst düzey atamalar yapacağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan ekonomik planlara ilişkin de bilgi veren Kalın, ''Bütçe disiplininin sağlanması, enflasyonla mücadele, gerekli yapısal reformların hayata geçirilmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor." dedi



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın açıklamaları şu şekilde, "Önemli konu başlıklarından birisi de ekonomiydi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi tarafından ortaya konulan tüm bakanlıklar arasında koordinasyonun sağlanması için gerekli çalışmalar yapıldı. Bütçe disiplininin sağlanması, enflasyon ile mücadele önceliklerimiz arasında yer alıyor." dedi.

BAKANLIKLARA ÜST DÜZEY ATAMALAR

İbrahim Kalın, "Önümüzdeki günlerde yapılan çalışmalar çerçevesinde, bakanlıklara üst düzey atamalar yapılacak. Bununla ilgili Bakan arkadaşlarımız, isim çalışmalarını yapıp Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edecekler.Kabine toplantısının en önemli vurgularından bir tanesi, hiçbir hız ve vakit kaybetmeden çalışmalara, hizmetlere devam edilmesi." diye konuştu.

ATILMASI GEREKEN ADIMLAR TESPİT EDİLDİ

"Türkiye'nin istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme hedefi çerçevesinde atılması gereken adımlar tespit edilmiş durumda." diyen Kalın, "Bununa ilgili daha detaylı çalışmalar yapılıyor. Özellikle ihracat odaklı büyüme noktasında birtakım yeni adımların da hazırlıkları şu anda yapılıyor. Türkiye ekonomisinin son 16 yılda gösterdiği performansı, canlılığı ve bünyesinin sağlamlığını devam ettirecek olan adımlar bundan sonra tüm ilgili kurum ve kuruluşlarımızın eş güdümüyle devam edecektir." ifadesini kullandı.

BAŞKA ÜLKEDE OLSAYDI...

Kalın, "15 Temmuz hain darbe girişinin ardından Türkiye de ekonomik krizler olacak diye söylemlerde bulunuldu, bunlar olmadı. Böyle bir darbe girişimi başka ülkede olsaydı o ülkede ekonomi çöker, toplumsal kaos oldurdu, bunların hiçbiri olmadı."diye konuştu.

NATO SONUÇ BİLDİRGESİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "NATO sonuç bildirgesi, bizim açımızdan memnuniyet verici bir paragraf olmuştur. NATO’nun genel manada gündemini oluşturan konularda, cumhurbaşkanımız 4 oturumda sunumlar yaptılar, ikili görüşme yaptılar. Bunun dışında sayın cumhurbaşkanımızın devlet ve hükümet başkanlarıyla da görüşmeleri oldu. İkili ilişkilerimiz ve bölgesel konular etraflı şekilde ele alındı. Önümüzdeki günlerde de terörle mücadele, seçim sonrası kabinenin atacağı adımlar konusunda çalışmalar devam edecek. Yapılan vaatlerin de çalışması hızlandırılacak." dedi.

"FETÖ'NÜN İADESİNDE UCU AÇIK BİR SÜREÇ İSTEMİYORUZ"

Kalın, "Arzu ettiğimiz hızda gittiğini söyleyemem, daha hızlı gitmesi gerekiyor. 15 Tememuz'un tüm belgelerini ABD yetkilileriyle paylaştık. Burada bir kaç konu var terör örgütü liderinin Türkiye'ye iadesi... Terör örgütünün yaptığı darbe bu kadar açıkken daha somut adımlar atılması gerektiğini dile getiriyoruz. Biz gerekli belge ve bilgileri sunduk. Biz ucu açık bir süreçten yana değiliz. Sonuç odaklı bir sürecin hayata geçirilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Kalın, "Haftada ya da 15 günde bir gerçekleşecek kabine toplantıları yanında daha dar, ilgili Bakanların katıldığı toplantılar da yapılacak" dedi.

İbrahim Kalın sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an itibariyle 9 tane politika kurulu inşa edildi. Bu kurullar çalışmaları yapacaklar. Atamalar yapıldıktan sonra önerilerini Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edecekeler. Şu an itibariyle 9 kurul belirlendi, zaman zaman Cumhurbaşkanımızın iradesi çerçevesinde yeni kurullar oluşturulabilir."

OHAL

Kalın, "OHAL'in uzatılmaması konusunda Cumhurbaşkanımızın bir beyanı olmuştu. Terörle mücadelede bir zaafa yol açabilir şeklinde kimsenin bir düşüncesi olmasın. Bu mücadele kararla devam edecek. Çok çok olağanüstü tehdit ile karşılaşmamız durumunda OHAL tekrer hayata geçebilir" diye konuştu.