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Tarihi eserlerin üzerine oturdular

Tarihi eserlerin üzerine oturdular

İSTANBUL Saraçhane Arkeoloji Parkı'ndaki tarihi kalıntılar, vatandaşlar tarafından bank gibi kullanılıyor. Bazı kalıntılar da tahrip edilmiş durumda.

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Eklenme Tarihi: 19-10-2018 11:33 - Güncelleme: 19-10-2018 11:33

Adnan Menderes döneminde yapılan yol çalışması ile ortaya çıkan eserler bugün vatandaşlar tarafından bank olarak kullanılıyor. Aziz Polyeuktos Kilisesi'ne ait kalıntılar olduğu bilinen eserlerin bir kısmı İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenirken bir kısmı da bulundukları yer olan Saraçhane Parkı'nda bırakıldı.

TAHRİP EDİLDİ
Yıllara meydan okuyan kalıntılar, parkın içinde oturacak bank olmamasından dolayı zaman içinde bank muamelesi görmeye başladı. Bazı kalıntılar ise üzerlerine sprey boyalarla yazılar yazıldı, tahrip edildi.

BİLİNÇLENDİRME SAĞLANMALI
Arkeolog Murat Sav, "Park içinde bulunan sütunlar, sütun başlıkları ve kalıntılar Bizanzsın erken dönemlerine ait.  Bu tür kalıntıların park içinde olması son derece pozitif bir durum. Çünkü insanların eski eserlerle olan irtibatı ve bunları tanıma isteği oldukça önemli. Ancak kalıntıların bu tür kullanımları tamamen toplumsal bilinçle ilgili bir durum. Bunu toplum olarak, bu kenti soluyan insanlar olarak biraz daha düşünerek ve ölçülü hareket ederek zaman içinde aşacağımızı düşünüyorum. Bu tür eserlerin ne olduğu konusunda bilgilendirici ve uyarıları içeren tabelalar olabilir. Böyle bir bilinçlendirme yapabilir" şeklinde konuştu.

Tarihi eserler üzerine oturduklarını bilmediklerini söyleyen vatandaşlar ise şaşkınlığa neden oldu.

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