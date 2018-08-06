Tantavi Tüneli'ne ses bariyeri talebi

Şile Otoyolu üzerindeki Tantavi Tüneli'nden özellikle gece süratli araçların, geçiş sırasında oluşturduğu ses nedeniyle uyuyamadıklarını anlatan mahalle sakinleri, sıkıntının giderilmesi için çözüm üretilmesini bekliyor.

Mahalle sakinlerinden Kenan Akyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tantavi Tüneli'ne yakın mesafede oturduğunu söyledi.

Tüneldeki araçlardan kaynaklanan yüksek ve uğultulu ses nedeniyle evde sağlıklı şekilde sözlü iletişim kuramadıklarını belirten Akyıldız, "Senelerden beri bu sorunla uğraşıyoruz. Yaşam standardımız normal bir seviyeye gelmiyor. Sürekli bağırarak konuşmak zorunda kalıyoruz. Korna ve araç sesleri bizi rahatsız ediyor. Camlar açık olduğu zaman evde ailemiz ile konuşamıyoruz." dedi.

Daha önce konuyla ilgili imza kampanyası başlattıklarını hatırlatan Akyıldız, gürültüyü önlemek için ses bariyeri ve benzeri önlemlerin alınmasını istedi.

"Sesten dolayı parkta bile oturamıyoruz"

Cihan Savutoğlu, 10 yıldır Tantavi Mahallesi'nde yaşadığını dile getirerek, "Şile Otoyolu'nun üzerinde oturuyoruz. Tünelin gürültüsünden evimizde sağlıklı bir şekilde oturamıyoruz. Yaşlı, engelli bir hastam var. Evimde gürültüden pencereyi açamıyorum. Birçok yetkili kuruma konuyla ilgili rahatsızlığımızı belirtmemize rağmen bir gelişme söz konusu olmadı." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinin bu konudan şikayetçi olduğunu ifade eden Savutoğlu, "Özellikle yaz aylarında penceremi gürültüden açamıyorum. Ailemle konuşamıyorum. Apartmana çok daha fazla ses geliyor. Çocuklarımın psikolojisi bozuldu. 80 yaşında engelli bir babam var. Kulakları zor işitmesine rağmen sesten rahatsız oluyor. Sesten dolayı parkta bile oturamıyoruz." dedi.

İstanbul'da Beykoz Acarkent ve Haliç çevresinde ses bariyerinin olduğunu belirten Savutoğlu, "Buradaki gürültü kirliliğine, çevredeki kalabalık mahallelere ve tünelin yakınındaki hastanelere rağmen ses bariyerinin yapılmaması anlaşılır gibi değil." diye konuştu.

Savutoğlu, Avrupa'nın en küçük ülkelerindeki yerleşim birimlerinde köylerde dahi ses bariyerleri olduğunu gözlemlediğini ve buna dair elinde fotoğraflar bulunduğunu aktardı.

Gece yarısında tünelden abartı egzozlu araçların yoğun şekilde geçtiğini vurgulayan Savutoğlu, yetkililerden bölgeye ses bariyeri yapmalarını talep etti.