  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVKurbanını kardeşinle paylaşır mısın?
eposta yazdır zoom+ zoom-

Tantavi Tüneli'ne ses bariyeri talebi

Tantavi Tüneli'ne ses bariyeri talebi

Üsküdar'daki Tantavi Tüneli çevresindeki konutlarda oturanlar, araç seslerinden oluşan gürültüye karşı ses bariyeri kurulmasını istiyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 06-08-2018 11:36 - Güncelleme: 06-08-2018 11:36

Şile Otoyolu üzerindeki Tantavi Tüneli'nden özellikle gece süratli araçların, geçiş sırasında oluşturduğu ses nedeniyle uyuyamadıklarını anlatan mahalle sakinleri, sıkıntının giderilmesi için çözüm üretilmesini bekliyor.

Mahalle sakinlerinden Kenan Akyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tantavi Tüneli'ne yakın mesafede oturduğunu söyledi.

Tüneldeki araçlardan kaynaklanan yüksek ve uğultulu ses nedeniyle evde sağlıklı şekilde sözlü iletişim kuramadıklarını belirten Akyıldız, "Senelerden beri bu sorunla uğraşıyoruz. Yaşam standardımız normal bir seviyeye gelmiyor. Sürekli bağırarak konuşmak zorunda kalıyoruz. Korna ve araç sesleri bizi rahatsız ediyor. Camlar açık olduğu zaman evde ailemiz ile konuşamıyoruz." dedi.

Daha önce konuyla ilgili imza kampanyası başlattıklarını hatırlatan Akyıldız, gürültüyü önlemek için ses bariyeri ve benzeri önlemlerin alınmasını istedi.

"Sesten dolayı parkta bile oturamıyoruz"
Cihan Savutoğlu, 10 yıldır Tantavi Mahallesi'nde yaşadığını dile getirerek, "Şile Otoyolu'nun üzerinde oturuyoruz. Tünelin gürültüsünden evimizde sağlıklı bir şekilde oturamıyoruz. Yaşlı, engelli bir hastam var. Evimde gürültüden pencereyi açamıyorum. Birçok yetkili kuruma konuyla ilgili rahatsızlığımızı belirtmemize rağmen bir gelişme söz konusu olmadı." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinin bu konudan şikayetçi olduğunu ifade eden Savutoğlu, "Özellikle yaz aylarında penceremi gürültüden açamıyorum. Ailemle konuşamıyorum. Apartmana çok daha fazla ses geliyor. Çocuklarımın psikolojisi bozuldu. 80 yaşında engelli bir babam var. Kulakları zor işitmesine rağmen sesten rahatsız oluyor. Sesten dolayı parkta bile oturamıyoruz." dedi.

İstanbul'da Beykoz Acarkent ve Haliç çevresinde ses bariyerinin olduğunu belirten Savutoğlu, "Buradaki gürültü kirliliğine, çevredeki kalabalık mahallelere ve tünelin yakınındaki hastanelere rağmen ses bariyerinin yapılmaması anlaşılır gibi değil." diye konuştu.

Savutoğlu, Avrupa'nın en küçük ülkelerindeki yerleşim birimlerinde köylerde dahi ses bariyerleri olduğunu gözlemlediğini ve buna dair elinde fotoğraflar bulunduğunu aktardı.

Gece yarısında tünelden abartı egzozlu araçların yoğun şekilde geçtiğini vurgulayan Savutoğlu, yetkililerden bölgeye ses bariyeri yapmalarını talep etti.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Tantavi Tüneli'ne ses bariyeri talebi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro