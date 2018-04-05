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Taksim İlkyardım Hastanesi cayır cayır yandı!

İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da bulunan Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin inşaat halindeki binasında yangın çıktı. Hastanenin çatısında başlayan yangın diğer katlara da yayıldı. Yangın nedeniyle hastalar tahliye edildi, bölge trafiğe kapatıldı. İstanbul Valisi Vasip Şahin, yaptığı açıklamada "Yangın kısmen kontrol altına alındı, şu ana kadar ölü noktasında üzücü bir haber yok. Hastalarımız tahliye edilerek güvenli alana alındı" dedi.

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Eklenme Tarihi: 05-04-2018 17:25 - Güncelleme: 05-04-2018 17:47

İSTANBUL'da Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde büyük bir yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm binayı sardı. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kapladı. Şu an hastaların tahliyeleri sürerken, yangına müdahale devam ediyor. Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, yangın nedeniyle can kaybının olmadığını ancak duman zehirlenmesi sonucu bir çok kişinin yaralandığını söyledi. Yangın ile ilgili açıklama yapan Vali Şahin, "İçeride yangın yok, duman tahliye ediliyor" dedi. Başbakan Yıldırım ise "32 yoğun bakım hastası başka hastanelere nakledildi. Diğer hastaların nakli de yapılıyor. Herhangi bir etkilenen söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Hastane 2011'de de yanmış şu soru sorulmuştu: 'Bu nasıl malzeme?'

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanes'nde yangın çıktı. Olay yerinden gelen ilk görüntülerde hastanenin çatısından ateş ve dumanın yükseldiği görüldü.

Hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Çevredeki binalar güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. İnşaat halindeki binanın yanındaki hastanede bulunanların tahliye edildi.

İtfaiye yetkilileri, hastanedeki yangının kontrol altına alındığı, can kaybının yaşanmadığı ve çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.

Hastanede bulunan vatandaşların tahliye çalışmaları sürerken sedye üzerindeki bazı hastaların da tahliye edildiği görüldü.

Öte yandan bazı çalışanların hastalara müdahale için kullanılabilecek bazı ekipmanları da hızla dışarı çıkarttıkları görüldü.

Hastane çevresinde güvenlik amacıyla polis ekiplerince önlem alındı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAKAN'DAN BİLGİ ALDI

Erdoğan, yangın hakkında bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Gaziosmanpaşa'daki Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çıkan yangınla ilgili Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’daki yangın haberinin akabinde Sağlık Bakanı Demircan’ı telefonla aradı.

Erdoğan, Demircan'dan olay hakkında bilgi aldı.

BAŞBAKAN: "32 YOĞUN BAKIM HASTASI BAŞKA HASTANELERE NAKLEDİLDİ"

Başbakan Binali Yıldırım hastanedeki yangınla ilgili yaptığı açıklamada "32 yoğun bakım hastası başka hastanelere nakledildi. Diğer hastaların nakli de yapılıyor. Herhangi bir etkilenen söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

VALİ ŞAHİN: "YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI, DUMAN TAHLİYESİ YAPILIYOR"

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangına ilişkin, "Şu anda yangın kısmen kontrol altına alındı, şu ana kadar ölü noktasında üzücü bir haber yok, inşallah sonuna kadar da olmaz, temennimiz bu. İtfaiye bütün katlara ulaştı ve müdahalesini yapıyor" dedi.

Olay yerine gelen İstanbul Valisi Şahin, yetkililerden yangın ve söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Şahin, ambulans ve itfaiyelerin daha rahat çalışabilmesi için geliş gidiş noktalarının açılması için vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Şahin "Şu ana kadar can kaybı bilgisi gelmemiş olması sevindirici. Tahliyesi riskli olanlar güvenli alanda tutuluyor. İçeride alev hiç olmamış, dışarıdaki yangından kaynaklı duman oldu. O da tahliye ediliyor" dedi.

Çarpıcı kareler: İstanbul'daki hastanede korkunç yangın!Çarpıcı kareler: İstanbul'daki hastanede korkunç yangın!Çarpıcı kareler: İstanbul'daki hastanede korkunç yangın!Çarpıcı kareler: İstanbul'daki hastanede korkunç yangın!HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

Burada gazetecilere bilgi veren Şahin, şunları söyledi:

"Şu anda yangın kısmen kontrol altına alındı, şu ana kadar ölü noktasında üzücü bir haber yok, inşallah sonuna kadar da olmaz, temennimiz bu. İtfaiye bütün katlara ulaştı ve müdahalesini yapıyor. Bir taraftan da duman tahliyesi yapılıyor. Arkadaşların verdiği bilgiye göre içeride herhangi bir yangın yok. Yangın dış yüzeyde ve çatıda, içeriye duman dolmuş, o dumanı tahliye ediyorlar bir taraftan. İnşallah neticede üzücü bir durumla karşılaşmayız."

Vali Şahin, "Nedeni belli mi?" sorusuna "Soğutma çalışmaları devam ediyor, teknik inceleme yapılacak" yanıtı verdi.

İstanbul Valisi Şahin ayrıca hastanedeki yangınla ilgili 2 başsavcı vekili ve 4 savcının görevlendirildiğini açıkladı.

BELEDİYE BAŞKANI USTA: "CAN KAYBI YOK"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangına ilişkin, "Can kaybı şu anda yok Allah'a şükür, inşallah olmaz. Dumandan zehirlenen hastalarımız var onları da hastaneye gönderiyoruz" dedi.

Usta, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanedeki tahliye işlemlerinin yoğun şekilde devam ettiğini söyledi. Bir taraftan da yangının söndürülmesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü aktaran Usta, şöyle konuştu: 

"İçerideki hasta sayısını tam olarak bilemiyoruz. Yoğun bakımdaki bütün hastalar dışarı çıkarıldı. Zaten yürüyebilen, ayakta tedavi olan hastalar da kendilerinden çıkıyorlar. Yangın nereden kaynaklandı, nereden çıktı bilemiyoruz. Yoğun bakımdaki hastaların hepsi dışarı çıkarıldı fakat diğer katlarda da hasta olduğunu görüyoruz. Onların tahliyesiyle ilgili çalışmalar sürüyor. Üst katlarda duman içeri girdiği için en üst katlara müdahale etmek zorluyor. Helikopter de geliyor. Can kaybı şu anda yok Allah'a şükür, inşallah olmaz. Dumandan zehirlenen hastalarımız var, onları da hastaneye gönderiyoruz. Burada bahçede tedavi ediliyor, müdahale ediliyor ama olumsuz bir şey yok."

Yangın anında hastane içinde böyle panik yaşandı!

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR12 YORUM

  • Misafir 05 Nisan 2018 19:05 Bu tip yanginlar Rusya da çok can aldi AVM Hastane Metro Buyük Marketler...düşman her tarafta provokasyon hazırlamakta.Özel güvenlik firmaları tüm çalışanlarını kontrol altına almalı ve uyarı yapılmalı.Yangın alarmı kaçış güzergyahları kapıları ilave yangın tüpleri yangın söndürme sistemleri kontrol edip falyetinlerinden emin olmalı...Rusya son yangın bir AVM de çıkmıştı yangın uyarı sistemi ve kaçış kapıları kilitlenilmiş olasından dolai 64 kişi hayatını kaybetti bu can kaybların arasında 5-7 yaş,8-15 yaşları çocuklarda da vardı...ilk belirlemelerde ingiliz alman ve ya başka ülke provokayon olma ihtimaller üzerinde duruldu ve araştırma devam etmekte...

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