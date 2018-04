Taksim İlkyardım Hastanesi cayır cayır yandı!

Misafir 05 Nisan 2018 19:05 Bu tip yanginlar Rusya da çok can aldi AVM Hastane Metro Buyük Marketler...düşman her tarafta provokasyon hazırlamakta.Özel güvenlik firmaları tüm çalışanlarını kontrol altına almalı ve uyarı yapılmalı.Yangın alarmı kaçış güzergyahları kapıları ilave yangın tüpleri yangın söndürme sistemleri kontrol edip falyetinlerinden emin olmalı...Rusya son yangın bir AVM de çıkmıştı yangın uyarı sistemi ve kaçış kapıları kilitlenilmiş olasından dolai 64 kişi hayatını kaybetti bu can kaybların arasında 5-7 yaş,8-15 yaşları çocuklarda da vardı...ilk belirlemelerde ingiliz alman ve ya başka ülke provokayon olma ihtimaller üzerinde duruldu ve araştırma devam etmekte...